Глава Якутии встретился с первым президентом Михаилом Николаевым

В Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации состоялась встреча двух руководителей республики — действующего главы региона и первого президента Якутии.

Айсен Николаев и Михаил Николаев обсудили подготовку к проведению Дня государственности республики и грядущего 100-летия образования Якутской АССР, а также важнейшие задачи социально-экономического развития Якутии на современном этапе.

Глава региона поделился с первым президентом планами и наработками на ближайшее будущее, а Михаил Ефимович отметил, что приоритетом в работе руководства республики всегда было и есть благополучие её жителей.

На встрече также были затронуты темы развития здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности, образования, науки и технологий, а также вопросы работы с одарёнными детьми республики.