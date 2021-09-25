25.09.2021
11:42
131

Политика

Глава Якутии встретился с первым президентом Михаилом Николаевым

В Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации состоялась встреча двух руководителей республики — действующего главы региона и первого президента Якутии.

Айсен Николаев и Михаил Николаев обсудили подготовку к проведению Дня государственности республики и грядущего 100-летия образования Якутской АССР, а также важнейшие задачи социально-экономического развития Якутии на современном этапе.

Глава региона поделился с первым президентом планами и наработками на ближайшее будущее, а Михаил Ефимович отметил, что приоритетом в работе руководства республики всегда было и есть благополучие её жителей.

На встрече также были затронуты темы развития здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности, образования, науки и технологий, а также вопросы работы с одарёнными детьми республики.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх