Айсен Николаев: Рад, что Якутию в Госдуме будут представлять пять депутатов!

Никогда такого не было

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил об этом в соцсети.

— Завершилось важнейшее политическое мероприятие года — выборы депутатов в Государственную Думу РФ. Якутия, как и вся страна, сделала свой выбор. И я рад, что несмотря на сложные выборы, интересы нашей республики на федеральном уровне будут представлять 5 депутатов.

Сегодня в Москве я встретился с народными избранниками – депутатами Госдумы восьмого созыва Сарданой АВКСЕНТЬЕВОЙ, Юрием ГРИГОРЬЕВЫМ и Федотом ТУМУСОВЫМ. Мы обсудили планы совместной работы во благо развития Якутии и улучшения качества жизни якутян. Выборы закончились, а жизнь продолжается! – пишет Айсен Николаев в своем фейсбуке.

Напомним, что коммуниста Петра АММОСОВА, избранного по одномандатному округу, он поздравил еще в Якутске.

Сардана Авксентьева прошла по федеральному списку «Новых людей». Юрий Григорьев баллотировался по Забайкалью, где и выиграл.

Определился список депутатов от «Единой России», проходящих в Госдуму. В этом списке Айсен Николаев идет под девятым номером. Как обычно в таких случаях, он уступает свое место следующему по списку, которым является Галина ДАНЧИКОВА, которая будет работать в Госдуме второй срок.

Якутяне надеялись, что по партийным спискам могут пройти в Думу лидер якутских коммунистов Виктор ГУБАРЕВ и руководитель ЛДПР Гаврил ПАРАХИН… Возможно, удача им улыбнется позже.

На данный момент у Якутии пять депутатов Госдумы, и такого никогда не было. Получается, самым парадоксальным образом прошедшие выборы стали для Якутии самыми результативными.