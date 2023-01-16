РСХБ улучшает условия потребительского кредита на благоустройство для жителей села

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Россельхозбанк обновил условия потребительского кредита на благоустройство для жителей села. В частности, его максимальная сумма увеличена с 250/300 тыс. рублей до 500/700 тыс. рублей в зависимости от сельской территории регистрации клиента. Кроме того, теперь клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда).

Потребительский кредит на благоустройство для жителей села предоставляется сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях), без обеспечения. В Россельхозбанке это предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальный срок — до 5 лет.

Минимальная ставка по всем обозначенным продуктам в РСХБ составляет от 3,25%.

Подробную информацию об условиях акции и продуктах банка можно получить в офисе Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, д. 19, а также в дополнительных офисах банка в 15 районах республики. Вся информация доступна на сайте www.rshb.ru. Телефон для справок 8 (800) 100-0-100, 8 (4112) 402-125.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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