Раскрыта загадка якутских коров!

История якутских коров насчитывает 5000 лет, а главную загадку северной породы разгадали… всего год назад! Раньше считалось, что эти животные просто очень шерстяные, но на самом деле, причина их морозоустойчивости куда интереснее. В 2021 году учёные выяснили, что якутские бурёнки генетически очень похожи на моржей, тюленей, лемуров, землероек и летучих мышей. Странный и нелогичный подбор? Вовсе нет, это конвергентная эволюция! , сообщает тгк Пикабу

Вся эта разношёрстная компания зверей объединяется мутацией гена NRAP. Она преследуют одну цель — помочь пережить холод. Лемуры, землеройки и летучие мыши с наступлением непогоды впадают в гибернацию, или спячку. А вот моржи, тюлени и якутские коровы наоборот, вполне комфортно чувствуют себя при лютом минусе. Две такие разные модели поведения обусловлены похожими механизмами — замедлением сердечного ритма, изменением обмена веществ и биохимии крови.

По факту якутские коровки страдают сахарным диабетом, так как в их крови сахар повышен. Но благодаря особому типу инсулина, это их не убивает, а делает сильнее: сахара становятся естественным антифризом и бурёнка не мёрзнет. Ещё одна ступень защиты от дубака — жир. Он у северных бурёнок бурый. Такой тип жира накапливают животные, которые уходят в спячку. Например, медведи. Из бурых отложений энергия извлекается легко, а значит, и обогреть организм становится проще!

Такую приблуду парнокопытные получили сравнительно недавно — всего 800 лет назад. Коровы ведь не сразу появились в Якутии и пришли туда не по своей воле. Предки якутского скота отделились от европейских бурёнок примерно 5000 лет назад и жили в Прибайкалье. А оттуда с народом саха в 9 веке они и перекочевали на северо-восток континента. Видимо, именно это переселение инициировало мутации.

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