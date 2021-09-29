Навечно в Росгвардии: Айсен Николаев почтил в Южносахалинске память героя-якутянина

Сегодня, 29 сентября, в Южно-Сахалинске глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ вместе с генерал-полковником, командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорем ГОЛЛОЕВЫМ возложил цветы к памятнику воину Филиппу Егоровичу ЛОБАНОВУ, героически погибшему в 1972 году при выполнении воинского долга.

В 1970 году Филипп Лобанов был призван в ряды внутренних войск МВД СССР и проходил службу по призыву в войсковой части 6567 в селе Стародубское Долинского городского округа Сахалинской области.

2 июня 1972 г. загорелся склад горюче‐смазочных материалов Стародубской рыбобазы. Наибольшую опасность представляла находящаяся на территории склада пирамида из бочек с горючим. Солдаты принялись тушить пожар и откатывать горящие бочки с горючим подальше от огромных цистерн. Когда осталась последняя бочка, которую зацепил багром Филипп, раздался взрыв.

Врачи сделали всё, чтобы спасти солдата, но из‐за сильных ожогов воин погиб. Смерть Филиппа стала платой за спасение других жизней. Филипп Лобанов до конца выполнил свой воинский долг.

Память о герое и его подвиге передается из поколения в поколение. Памятник Филиппу Лобанову, установленный на территории Управления Росгвардии по Сахалинской области, внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и находится под охраной государства. Его именем названы улицы в селе Стародубское, где он проходил службу, и в родном селе Амга. В Амгинском районе имя Филиппа Лобанова присвоено средней Чапчылганской общеобразовательной школе.

Делегация посетила комнату истории Управления, где отдельная экспозиция посвящена подвигу рядового Филиппа Лобанова. Одной из реликвий части является автомат, который был приписан за Филиппом Лобановым – теперь же он вручается только лучшим из лучших.

19 марта 2020 года был издан приказ N68 о том, что рядовой Лобанов Филипп Егорович, стрелок 6 роты войсковой части 6567, 1952 года рождения, уроженец села Амга, Якутской АССР, награждённый орденом Красной Звезды (посмертно), героически погибший при выполнении воинского долга, зачислен навечно в списки личного состава Управления Росгвардии по Сахалинской области.

В конце встречи Айсен Николаев поблагодарил руководство Управления Росгвардии по Сахалинской области за бережное сохранение памяти о подвиге воина-якутянина Филиппа Лобанова.

Отрадно, что сахалинцы не только помнят и гордятся подвигом якутского воина, а на его примере воспитывают молодых бойцов, его ровесников.