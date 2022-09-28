Айсен Николаев о цифровой трансформации органов власти

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел заседание проектного офиса по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

На заседании рассмотрели проект рейтинга ведомственных руководителей цифровой трансформации органов госвласти. Считаю, что такой рейтинг сейчас необходимо внедрять. Это позволит улучшить работу наших ведомств, чтобы жители республики получали качественную обратную связь. Поручил, чтобы с 1 ноября данный рейтинг был внедрен.

В республике внедрена система обратной связи по вопросам частичной мобилизации. Это единый номер «122» и работа Координационного центра. Каждый день туда поступает большое количество обращений по разным вопросам. Все должно быть четко и оперативно. Также обсудили вопросы мероприятий по достижению показателей цифровой зрелости отрасли «Городское хозяйство и строительство» и проектов «Объединённый платежный документ» и «Внедрение системы управления энергетическими ресурсами».