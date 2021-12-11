Айсен Николаев: Через сохранение культуры питания мы показываем уникальность

Одним из мероприятий деловой программы фестиваля северной кухни «Вкус Арктики», который проходит в эти дни в Москве, стала презентация проекта Арктического совета EALLU «Молодёжь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике».



«Это замечательный проект. Через сохранение культуры питания своих народов мы показываем уникальность традиций и говорим о том многообразии разных культур, которые составляют в целом человеческую цивилизацию, – сказал Айсен НИКОЛАЕВ во время общения с руководством ассоциации «Оленеводы мира» — активистами проекта. – Мы, безусловно, будем этот проект поддерживать, потому что он важен не только с гуманитарной точки зрения, но и для развития всей арктической территории».

В рамках проекта молодежь народов Арктики изучает гастрономические традиции Севера и учится использовать их для обеспечения продовольственной безопасности и автономности, а также экономического развития.



Во время встречи глава республики пригласил представителей молодежи коренных народов Севера из российских регионов и стран мира принять участие в работе Северного форума по устойчивому развитию, который пройдет в Якутии в сентябре 2022 года.



