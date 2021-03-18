В регулировании отношений между недропользователями и КМНС необходима господдержка

В парламенте 16 марта в режиме ВКС состоялось совместное заседание постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики на тему «Я ратую за будущее Арктики», посвященное 85-летию общественного и государственного деятеля Николая Андросова.

В ходе заседания выступили народные депутаты Якутии, представители исполнительных органов государственной власти республики, главы муниципальных образований, руководители добывающих предприятий и многие другие.

Отметим, именно благодаря энтузиазму, воле руководителя, мудрости и дальновидности Николая Андросова Анабар сегодня относится к алмазоносной провинции, к тем районам Арктики, где созданы подходящие условия для того, чтобы с наименьшим влиянием на экосистему соседствовали промышленность и традиционное природопользование малочисленных народностей Севера населяющие эту территорию испокон веков.

Вдохновенно велось обсуждение по его книге «Я ратую за светлое завтра коренного населения якутского Севера». Парламентарии убеждены в том, что необходимо переиздать книгу и распространить по арктическим улусам.

По сообщению Елены Голомаревой, в память о Николае Егоровиче данное мероприятие в формате форума будет проводиться ежегодно в день его рождения с участием недропользователей и местного населения. В рамках форума будет подытоживаться работа по стандарту ответственности резидентов Арктической зоны России во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами, принятого Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По информации министра промышленности и геологии РС(Я) Максима Терещенко, в республике добыча природного газа увеличилась в 2,1 раза, добыто 39,8 тонн золота и завершено строительство первой очереди шахты «Инаглинская». Ожидается открытие новых крупных газоконденсатных месторождений компаниями «РНГ» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

На территории Республики Саха (Якутия) ведут добычу нефти шесть компаний на одиннадцати месторождениях («Сургутнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Иркутская нефтяная компания», «РНГ», «Газпром добыча Ноябрьск» и «Иреляхское») и добычу природного газа ведут пять компаний на пяти месторождениях («Газпром добыча Ноябрьск», «ЯТЭК», «АЛРОСА-Газ», «Сахатранснефтегаз», ГДК «Ленск-Газ»).

Изучены и подготовлены к промышленному освоению 106 участков недр местного значения. Прирост запасов и ресурсов общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Саха (Якутия) составил более 80 млн куб.м.

Выступавшие назвали основные ограничения и сдерживающие факторы в развитии Арктики и адаптации коренных малочисленных народов. Позицию промышленных арктических районов по вопросу контроля над соблюдением законодательства высказали главы улусов и наслегов. По их мнению, необходима государственная поддержка и регулирование взаимоотношений промышленных предприятий и местных жителей, на территории которых ведётся промышленное освоение.

Выступавшие отметили, что промышленная деятельность в местах традиционных хозяйств коренных народов ведет к серьезным изменениям всей этнохозяйственной территориальной системы. Именно поэтому необходима разработка отдельной республиканской программы для развития сельских территорий, где идёт промышленная деятельность в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, а также создать справедливый механизм реализации данной программы, при котором развивались бы не только промышленные компании, но и национальные наслега и территории традиционного природопользования.

В частности, глава администрации Муниципального образования «Тянский национальный наслег» Олекминского района Алексей Николаев что недропользователи не исполняют региональный закон об экологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на территориях традиционного природопользования коренных народов.

«От имени администрации села неоднократно направлялись письма об этом в адрес недропользователей, но до сих пор экспертиза не проведена. Нарушается правовой режим территорий традиционного природопользования, более того есть Кодекс РС(Я) об административных правонарушениях, по которым предусмотрена ответственность компаний за не проведение этнологической экспертизы и отдельные статьи за нарушение режима территорий традиционного природопользования. К сожалению, законы есть, но применить их по отношению к нарушителям никто не решается», — признался глава.

Народный депутат Елена Голомарева также подчеркнула, что недропользователи должны принимать стандарт ответственности резидентов Арктической зоны перед коренными малочисленными народами.

«Согласно стандарту недропользователи должны заключать соглашения с муниципальными образованиями, родовыми общинами и каждый год отчитываться на федеральном уровне. Это касается новых резидентов в Арктике, а для тех, кто пришел пораньше, на уровне МинАрктики республики будет создаваться отдельный реестр. Будет создана также комиссия для реализации рекомендаций круглого стола», — сказала председатель профильного комитета.

Елена Голомарева отметила, что Ил Тумэн будет пристально следить за тем, насколько эффективно используются предоставленные возможности, какая законодательная поддержка может быть необходима.

Обсудив актуальные вопросы, в целях дальнейшего совершенствования законодательства в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) участники заседания приняли решение подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство РФ и направить их в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

В частности, предлагается:

– принять на федеральном уровне закон об этнологической экспертизе, предусмотрев обязательность проведения этнологической экспертизы и установление ответственности за несоблюдение требований федерального законодательства;

– инициировать поправки к Федеральному закону от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления обязательности проведения этнологической экспертизы до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;

– при установлении критериев оценки объекта применения и области действия этнологической экспертизы предусмотреть возможность регионально-специфичных расширений и конкретизаций.

Кроме того, участники порекомендовали Госсобранию (Ил Тумэн) РС(Я), Правительству Якутии, профильным министерствам и главам муниципальных образований районов и улусным советам депутатов принять ряд соответствующих мер в части дополнения условием обязательного проведения этнологической экспертизы при промышленном освоении территорий в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; содержания лицензии на пользование недрами; включения условий и порядка компенсации потерь землепользователей; утверждения порядка обязательного заключения соглашений между республикой и недропользователями о сотрудничестве в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и порядка их выполнения; разработки региональной методики исчисления размера убытков, нанесенных малочисленным народам и их объединениям в результате реализации проектов промышленного освоения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, так как существующая методика исчисления размера убытков рассчитывает только экономический ущерб (изъятие земли, упущенная выгода и т.д.); создания постоянно действующей геоинформационной карты административных районов республики с включением распределенного и нераспределенного фонда недр, особо охраняемых территорий, территорий традиционного природопользования и так далее. Работа над проектом законодательной инициативы будет продолжена.

Работа над проектом законодательной инициативы будет продолжена.