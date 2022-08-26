Ученые Якутии готовы для национальной системы карбоновых полигонов и ферм

21 августа завершила свою работу летняя полевая школа Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН». Участники школы изучали парниковые газы и их влияние на климат Земли. Обучение проводилось на международной лесной научной станции «Спасская Падь», расположенной в Центральной Якутии.

Летняя полевая школа «Парниковые газы и климат — мониторинг, манипуляции, моделирование и менеджмент» работала под научным руководством заместителя генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», главного научного сотрудника ИБПК СО РАН, доктора биологических наук Трофима Максимова.

В течение недели участники летней полевой школы получили новые знания на лекциях ведущих ученых из России, США, Японии и Тайваня, провели на «Спасской Пади» краткосрочные полевые исследования, обучились методам измерения парниковых газов и основных составляющих углеродного цикла, техническому обслуживанию научных приборов и математическому анализу полученных данных. В рамках обучения были проведены исследования парниковых газов в приземном и погранично-планетарном слое атмосферы — для этого участники школы совершили облет территории на самолете Ан-2. В завершение школы участники подготовили отчеты по исследованиям, проведенным на лесной научной станции.

Научная станция «Спасская Падь» оснащена самым современным оборудованием для изучения парниковых газов. На её территории расположены три алюминиевые микрометеорологические вышки высотой 16, 24 и 34 метра, а также три экофизиологические 20-метровые вышки для доступа к кроне деревьев.

В рамках проведенного обучения исследователи, занимающиеся современной проблемой мониторинга парниковых газов и трансграничного углеродного регулирования, обрели широкое представление и расширили свои знания о сфере декарбонизации. В дальнейшем полученные знания и навыки они смогут использовать на практике организации национальной системы карбоновых полигонов и ферм.

Научный сотрудник лаборатории биогеоценологии имени В.Н. Сукачёва Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцева РАН (г. Москва), кандидат биологических наук Ольга Куричева особо подчеркнула гостеприимство якутских специалистов и высокий уровень исследований, проводимых на лесной научной станции «Спасская Падь». «Замечательна широта тематик исследований на научной станции, это действительно комплексные исследования от тропосферы до многолетней мерзлоты по вертикали и от тундры до высокопродуктивных лесов на юге Якутии по горизонтали. Впечатляет опыт международного сотрудничества. Очень понравилось, что в предыдущих школах с участием иностранных специалистов все на станции должны были говорить на английском — в частности, благодаря этому команда Трофима Христофоровича Максимова знает английский. А современная наука не может развиваться в одной отдельно взятой стране. На Спасской Пади мощная приборная база, чрезвычайно интересный объект исследования. Важно, что параметры исследуемых лиственничников близки к средним значениям в лиственничниках по России. Проводимые на Спасской Пади исследования потоков парниковых газов — одни из самых серьезных в России», — рассказала Ольга Куричева. Исследователь поделилась, что её очень впечатлила многолетняя мерзлота: «Я читала про многолетнюю мерзлоту, начиная с 6 класса школьной географии, а здесь мы выкопали почвенный шурф до нулевой изотермы, до границы мёрзлых пород. Внизу в этом шурфе было очень холодно. Я впервые в жизни потрогала многолетнюю мерзлоту. Мы достали несколько кристаллов льда с глубины около 1,8 метров, они были как добытые нами собственноручно якутские алмазы! Для географа с Европейской территории России это удивительный опыт». Также Ольга Алексеевна выразила благодарность за обзорную экскурсию над рекой Леной на самолете Ан-2, на котором выполняются исследования концентраций парниковых газов на высоте. «Еще мне посчастливилось снять на видео бурундука и увидеть главного вредителя лиственничных лесов — живого шелкопряда. На Спасской Пади я участвовала в калибровке приборов, расчетах и интерпретации потоков парниковых газов над лесом по методу турбулентных пульсаций, рассказывала про контроль качества данных, и также училась измерять уровень фотосинтеза в естественных и лабораторных условиях. Мои научные интересы — изучение потоков парниковых газов, энергии, влаги в природных экосистемах. На Спасской Пади на вышке в лиственничном лесу проводятся точно такие же исследования, поэтому очень интересно обменяться опытом по методам и результатам исследований. Школа укрепляет сотрудничество научных коллективов. Надеюсь дальше работать вместе с командой Трофима Христофоровича, сравнивать экосистемы по широтной трансекте с размахом почти в треть земного шара», — рассказала Ольга Куричева.

Работы в летней школе проводились по трём направлениям — фотосинтез, почвенное дыхание и Eddy Covariance (современная система для непрерывной автоматической регистрации турбулентных потоков энергии и парниковых газов в приземном слое атмосферы). «Я получила только положительные впечатления от летней школы. Спасибо большое модераторам школы за обучение и подачу материала на доступном языке», — поделилась своими впечатлениями доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета (г. Уфа), кандидат технических наук Роза Бахтиярова.

«Нам крайне понравилась летняя полевая школа. Организаторы смогли совместить полезные информативные лекции и интересные практические занятия. Очень интересно было подробно познакомиться с системой эдди-ковариации, методами определения почвенного дыхания, исследовать фотосинтез различных растений, принять участие в социологических опросах о глобальном потеплении. Выражаем огромную благодарность организаторам и надеемся посетить летнюю полевую школу в следующем году!», — сообщили лаборанты-исследователи Тюменского государственного университета (г. Тюмень) Виктория Колотыгина и Иван Миляев.

Научный сотрудник лаборатории биогеоценологии имени В.Н. Сукачёва Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцева РАН (г. Москва) Виталий Авилов отметил, что на станции «Спасская Падь» проводится очень широкий спектр исследований, имеется хорошо оборудованный стационар для проживания и исследовательской работы. «Более всего меня впечатлил вид бескрайних лесов с вершины вышки», — сказал ученый. «Наша лаборатория ведет практически идентичные исследования в Европейской части России. Наиболее перспективным на данный момент представляется объединение аналогичных станций на территории России в единую сеть мониторинга климата и экосистем, то есть создание научной мегаструктуры в масштабе всей страны», — поделился Виталий Авилов.

Всего обучение в школе прошли 20 исследователей из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцева РАН, Тюменского госуниверситета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Югорского госуниверситета, Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр СО РАН», Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», Арктического государственного агротехнологического университета, Института мерзлотоведения СО РАН.