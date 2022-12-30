30.12.2022
08:35
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Общество

Савва Михайлов объяснил, почему вернулся в Россию

Заместитель председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Савва МИХАЙЛОВ пояснил ВКонтакте, по какой причине находится в России. Напомним, что в октябре он пошел добровольцем на СВО. В его отсутствие коммунисты Якутска заочно избрали его своим лидером. Рабочее место за ним на государственной службе сохраняется.

На днях Савва Анатольевич встретился со своей семьей – женой и двумя детьми, о чем рассказал в соцсети. Подписчики наперебой поздравляют семью Михайловых с волнительным воссоединением. Ньюсмейкер сообщил, почему находится на территории России – по состоянию здоровья.

 — Спасибо всем за хорошие слова😊

Но, я ещё до конца (домой в Якутск) не вернулся.

Ещё служу, временно нахожусь в России, по состоянию здоровья.

В середине января решится только о дальнейшей службе в ВС, в части где призывался.

Всем счастья и добра, с наступающим🎄🎄🎄

Подписчики дружно желают Савве Михайлову здоровья и восстановления.  

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Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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