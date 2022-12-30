Савва Михайлов объяснил, почему вернулся в Россию

Заместитель председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Савва МИХАЙЛОВ пояснил ВКонтакте, по какой причине находится в России. Напомним, что в октябре он пошел добровольцем на СВО. В его отсутствие коммунисты Якутска заочно избрали его своим лидером. Рабочее место за ним на государственной службе сохраняется.

На днях Савва Анатольевич встретился со своей семьей – женой и двумя детьми, о чем рассказал в соцсети. Подписчики наперебой поздравляют семью Михайловых с волнительным воссоединением. Ньюсмейкер сообщил, почему находится на территории России – по состоянию здоровья.

— Спасибо всем за хорошие слова😊 Но, я ещё до конца (домой в Якутск) не вернулся. Ещё служу, временно нахожусь в России, по состоянию здоровья. В середине января решится только о дальнейшей службе в ВС, в части где призывался. Всем счастья и добра, с наступающим🎄🎄🎄

Подписчики дружно желают Савве Михайлову здоровья и восстановления.