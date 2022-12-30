Общество
Савва Михайлов объяснил, почему вернулся в Россию
Заместитель председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Савва МИХАЙЛОВ пояснил ВКонтакте, по какой причине находится в России. Напомним, что в октябре он пошел добровольцем на СВО. В его отсутствие коммунисты Якутска заочно избрали его своим лидером. Рабочее место за ним на государственной службе сохраняется.
На днях Савва Анатольевич встретился со своей семьей – женой и двумя детьми, о чем рассказал в соцсети. Подписчики наперебой поздравляют семью Михайловых с волнительным воссоединением. Ньюсмейкер сообщил, почему находится на территории России – по состоянию здоровья.
— Спасибо всем за хорошие слова😊
Но, я ещё до конца (домой в Якутск) не вернулся.
Ещё служу, временно нахожусь в России, по состоянию здоровья.
В середине января решится только о дальнейшей службе в ВС, в части где призывался.
Всем счастья и добра, с наступающим🎄🎄🎄
Подписчики дружно желают Савве Михайлову здоровья и восстановления.
+7 (999) 174-67-82
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