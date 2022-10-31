31.10.2022
20:18
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Политика

Встреча главы Якутии с депутатами ГД и членами СФ

Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации. Обсудили задачи на конец этого года и планы дальнейшей совместной работы. В первую очередь, рассмотрели проект федерального бюджета на 2023 год, а также вопросы обеспечения доступности и финансирования санитарной авиации, расширение системы господдержки сельского хозяйства, экологической безопасности и строительства социальных объектов.

Важным вопросом стало оказание помощи нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции и их семьям. По моему поручению, Единый координационный центр всесторонней помощи мобилизованным и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции и их семьям в Москве ведет работу с ранеными. Для более быстрой и действенной помощи нашим бойцам, к работе будут привлечены все наши депутаты и сенаторы. На встрече прозвучали правильные и практические предложения по усилению помощи мобилизованным и их семьям. Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше.

Только объединившись, общими усилиями мы сможем помочь нашей республике и всей стране в эти непростые времена. А взаимодействие на федеральном уровне позволит добиваться реальных результатов для улучшения жизни якутян!

Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev

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