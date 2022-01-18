Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель

Об этом глава Якутии сообщил в соцсети.

— Сегодня в Якутске ниже 40°. Несмотря на холод, по традиции окунулся в Крещенскую купель.

Для меня это особое таинство, очищение. В эти дни очень важно духовно обогатиться, зарядиться силой на весь предстоящий год.

Проруби для забора воды и купели организованы в 10 районах и городе Якутске с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности.