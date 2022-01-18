18.01.2022
20:26
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Православие

Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель

Об этом глава Якутии сообщил в соцсети.

 — Сегодня в Якутске ниже 40°. Несмотря на холод, по традиции окунулся в Крещенскую купель.

Для меня это особое таинство, очищение. В эти дни очень важно духовно обогатиться, зарядиться силой на весь предстоящий год.

Проруби для забора воды и купели организованы в 10 районах и городе Якутске с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности.

Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CY3itkrtkza/?utm_medium=share_sheet
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