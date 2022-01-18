18.01.2022
20:26
237
Православие
Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель
Об этом глава Якутии сообщил в соцсети.
— Сегодня в Якутске ниже 40°. Несмотря на холод, по традиции окунулся в Крещенскую купель.
Для меня это особое таинство, очищение. В эти дни очень важно духовно обогатиться, зарядиться силой на весь предстоящий год.
Проруби для забора воды и купели организованы в 10 районах и городе Якутске с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности.
Фото: из соцсети
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