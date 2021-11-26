Якутия признана «Территорией книги и чтения»

В Москве в Ассоциации союзов писателей и издателей состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой вручил Главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву знак почетного статуса «Территории книги и чтения». В церемонии награждения принял участие президент Российского книжного союза, государственный и политический деятель Сергей Степашин.

Статус «Территория книги и чтения» (введен в 2019 году) и специальный приз присуждаются регионам, которые ранее становились победителями конкурса «Самый читающий регион» и три раза за последние 5 лет вошли в короткий список. В 2019 году статус получили Санкт-Петербург и Ульяновская область, в 2020 году – Ульяновская область (во второй раз). В 2021 году статус присвоен общим решением жюри Республике Саха (Якутия).

«Благодарим организаторов конкурса за поддержку нашего проекта «Читающая Арктика», акциями которого было охвачено более трети проживающего в якутской Арктике населения. Помимо викторин, конкурсов, образовательных и просветительских мероприятий, это, прежде всего, большая работа по популяризации языков коренных народов Якутии», – сказал Айсен Николаев, принимая знак почетного статуса.

Ключевая заявка Республики Саха (Якутия) 2021 года на подтверждение статуса самого читающего региона – проект «Пространство чтения Арктики». Это направление сетевого республиканского проекта библиотек Якутии «Читаем все», собравшего лучшие практики по продвижению северной книги в мировом пространстве. Проект построен на осознании того, что книга на Севере – больше, чем просто художественное произведение: она кочует вместе с оленеводами и является незаменимым другом в кочевых школах, выступает добрым собеседником в бескрайнем белом безмолвии, удаленном от людей на тысячи километров.