Отважный Дугуйдан на Хаастаахе и Хоноре проделал путь от Полюса Холода до первопрестольной!

С утра 16 июля, а вернее с ночи 15 июля 2022 года все социальные сети, телеграмм и т.д. облетела радостная весть “ДУГУЙДАН на своей лющади с сыном Дарханом доехал до Москвы!”

В череде последных не совсем позитивных и радостных новостей, как ливневые дожди, ураганы, наводнения и т.д. это действительно событие, которое все ожидали вот уже полтора года. 1 год и 4 месяца — именно столько времени длилось это непростое путешествие от Полюса Холода, с небольшого села Ючюгей, откуда родом наш герой до первопрестольной, сердца нашей Родины, Москвы. Не будет преувеличением если скажу, что за ходом этого не совсем обычного похода следили тысячи и тысячи людей. Кто из любопытства: “А дойдет ли?”. Скептики же спорили: “А зачем? Кому это надо? Не доедет…” и т.д. Короче разброс мнений был кардинальный, хватало и сочувственных вздохов и ахов.

Но вот вопреки всему наш простой северный парень, ДУГУЙДАН доказал, что при сильном желании можно достичь поставленной цели, даже если даже она кому-то кажется абсурдной…

А ведь это действительно был не простой, а очень даже сложный, а порой драматичный путь…

НАЧАЛО ПРОЕКТА ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО…

Давайте вспомним начало, как это было, с чего все началось.

Напомню, что 27.01.2021 г. на SakhaLife был опубликован мой большой репортаж “Последнее великое путешествие или верхом на якутской лошади от Полюса Холода до Лондона”, которое прочитали или посмотрели 6689 человек!

В этом репортаже я написала о том, что вначале была, да, действительно идея с англичанином Никитой доехать до Лондона. Для этого была проведена целая серия подготовительных сборов и т.д. в Оймяконье, в Ючюгее, на базе известного коневода Семена Львовича ВИНОКУРОВА, отца ДУГУЙДАНА. Об этом был снят и показан увлекательный документальный 8-серийный фильм, который мы, якутяне, с огромным интересом смотрели каждый день в январские зимние дни…

Но произошли разные события, форс-мажор, всемирная пандемия ковид-19 и в связи с этим карантин, самоизоляция, “сижу дома” и т.д. Поэтому экспедиция с участием Никиты то переносилась, то отодвигалась на неопределенные сроки, то отменялась и т.д. А потом, как мы знаем, вообще появились непреодолимые препятствия, такие как закрытие границ…. Экспедиция могла и вовсе не состояться, даже не начавшись, т.е. не тронувший с местечка Дьэкэй, с коневодческой базы Винокуровых. Но, посоветовавшись с родителями, с родными и близкими Дугуйдан принял решение двинуться в путь самостоятельно…

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЕМ МЫ СЛАВУ…

Время шло… О намерении двинуться в “великое путешествие” из фильма НВК Саха знали многие якутяне и ожидали…

Многие докучали вопросами: “Когда?”

Ведь намерение было провозглашено…

И тогда ДУГУЙДАН решил не ждать иностранца. Он предложил отправиться в путь вместе своему зятю, Мичилу НЕУСТРОЕВУ, супругу старшей сестры, который переживал нелегкое время из-за потери любимой жены… И тот согласился…

5 марта 2021 года ребята, несмотря на карантин, со всеми мерами предосторожности выехали на четырех лошадях из Ючюгея… В это время в Оймяконье и по пути следования до Якутска ночами, да и днем стояли сильные морозы, которые доходили до -50 градусов. А по пути никаких населенных пунктов на протяжении сотен километров… Якутия ведь огромная… Приходилось ночевать в палатках, а лошади копытили себе корм из-под снега… Хотя они привычны к этому, но местности то разные, это не родные Оймяконские угодья… Все же ребята преодолели этот первый, самый трудный отрезок пути и 29 марта доехали до Якутска…

Это были первые шаги и по пути они встретили много трудностей: суровые морозы, отсутствие корма для своих четвероногих друзей, также поняли что еще надо подковать их… А кроме этого, чтобы выехать за пределы Якутии им потребовались, как говорится “куча и одна тележка” всяких разрешительных документов, начиная от ветеринарных справок, прививках и т.д. Здесь надо отметить, что было много “диванных доброжелателей”, которые в разных соцсетях писали о них язвительно, называя по- разному и пеняли, что они долго едут, что надолго задержались в Якутске и т.д. Но в конце концов вопросы были решены, и они 21 мая двинулись дальше по намеченному пути, где их ждали улусы…

В улусах ребята встретили поддержку и понимание, везде их встречали с радостью, предоставляли ночлег и корм для лошадей, помогали чем могли… И ребята, окрыленные такой поддержкой, двинулись дальше и вскоре пересекли границу Якутии. А впереди их ждал более мягкий климат, весенняя пора, лето, а значит возможность подножного корма для своих друзей, свежая травка и т.д. Чтобы добраться до белокаменной, им надо было проехать через 15 регионов России: Бурятия — Тыва — Красноярский край — Хакасия — Кемеровская область — Алтайский край — Казахстан — Челябинская область — Башкортостан — Татарстан — Чувашия – Приволжье — Нижний Новгород — Владимировская область — Москва. Это более 11 тысяч километров… И они сделали это!

Нет, не все гладко складывалось на таком длинном маршруте. До Новосибирской области путь прошли два всадника – ДУГУЙДАН и МИЧИЛ. Но по дороге случилось непредвиденное с лошадями: одна пала, а вторая поранила глаза… МИЧИЛ вынужден был прервать путешествие и вернуться вместе с лошадью, поранившей глаза, обратно домой… К великому сожалению, МИЧИЛ Неустроев, проделав большую половину пути с Дугуйданом, вернулся и выбыл из проекта…

Дальше ДУГУЙДАН продолжил путь один с двумя своими лошадьми ХААСТААХ и ХОНОР… Конечно, и тут случались всякие неожиданности. То лошаль испугается крика невиданного ему на севере дикого животного и убежит в сторону родины, как истинный северный мустанг… А хозяин ДУГУЙДАН, выносливый парень, закаленный в стуже ледяной, пустится вдогонку и настигнет его где-то через несколько километров! Это был марафонский бег с препятствиями! Надо представить, как человек бежит за мустангом, который, испугавшись чего-то, бежит, не взирая на дорогу и не желая останавливаться! Но все же ДУГУЙДАН через несколько километров бега, нагнал своего друга, остановил, успокоил его. Вернувшись в свою палатку, где он один расположился на ночлег, отдохнул после такого пробега. Затем они продолжили свой путь…

Наверно, таких экстремальных эпизодов было немало. О них он сможет потом вспомнить и рассказать немало ярких сюжетов, которые пришлось встретить на долгом своем пути… И машина сопровождения, хотя это “железный конь”, то ломалась, то горючего не хватало… И рады, что все когда-то завершается так, как было запланировано, а именно добраться на якутской лошади до Москвы, в честь 100-летия образования ЯАССР! Что и сделано, проект успешно завершен 15 июля 2022 года. Да, воистину, безумству храбрых поем мы славу…

ДУГУЙДАН завершил путь не один, а вместе со своим 9-летним сыном ДАРХАНОМ, который присоединился к нему в Татарстане…

ДУГУЙДАН благодарит…

Он пишет в своих постах, которые вел на протяжении всего маршрута:

Да здравствуют друзья со всей Якутии, России, которые верили в меня и поддерживали на всем моем длительном пути. Кто-то писал, встречал, угощал вкусной едой, давал кров на ночлег и корм для моих лошадей. За эти полтора года пути мне помогали и финансово кто сколько мог, посылали деньги на мой счет в Сбербанке, кто-то от своей небольшой пенсии отправлял, писали слова поддержки. Это была очень большая помощь и поддержка. У меня появилось очень много друзей во многих регионах, больших и маленьких поселениях, в которых мне посчастливилось побывать. Особая благодарность предпринимателю Владимиру ФЕДОРОВУ, который встретил в Иркутске и сопровождал нас с МИЧИЛОМ, выделил специально машину с водителем. И мы могли на нее везти корм и воду для лошади, а также свое снаряжение, чтобы облегчить ношу для своих четверногих друзей.

Далее нас поддержали и помогали представители Постпредства РС(Я) Евгений ПЕТРОВ и Денис ФИТЕНКО, которые сопровождали нас с Кургана 1,5 месяца, и тем самым очень помогли преодолеть этот путь. Благодарю Постпредство, руководство Республики Саха (Якутия). Очень нам помогли и поддержали члены Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (сокращённо ВОО «РГО»), а также партия “Единая Россия” РС (Я). В каждом регионе, в котором мы были, нас тепло и сердечно встречали члены ВОО РГО, проводили разные мероприятия, знакомили с музеями тех городов, в которых мы побывали. Организовывали встречи со СМИ, благодаря чему о нас, о Якутии и о якутской породе лошадей узнали далеко за пределами РС (Я) и т.д.

Сейчас мы с отдыхаем в санатории «Бэс Чагда», лошадей тоже поставили рядом. Пока будем здесь. Торжественное завершение проекта будет 30 июля в Коломенском парке, где будет Ыһыах к 100-летию автономии ЯССР.

Спасибо всем кто помогал и поддерживал проект, а также СМИ РС(Я) за информационную поддержку. Огромная благодарность моим родителям, семье за доверие и всемерную поддержку!

Поражает сила духа нашего северного парня Дугуйдана, который решился на этот длинный, торный путь, и преодолел его. В пути нашлись помощники, поддержка, которым Дугуйдан и вся его семья очень благодарны.

Мы от всей души поздравляем Дугуйдана, его родителей, супругу и т.д. с успешным завершением действительно грандиозного проекта “На якутской лошади от Полюса Холода Оймяконья до Москвы”.

Дугуйдан молод, силен, отважен. Впереди у него много планов. Так пусть они воплотятся в жизнь. Уруй! Айхал!