Жесть! Природная вакханалия разразилась в Борогонцах сразу после открытия памятника Майа5атта Бэрт Хара

Ничто не предвращало беды с утра в Борогонцах, где начались Спортивные Игры народов Якутии. С утра жарило солнце, было ясное небо.



По программе сегодня значилось торжественное открытие стадиона имени прославленного якутского силача Майа5атта Бэрт Хара, возле которого установлен памятник ему же. Алгыса-Благословения, который обычно проводят на таких мероприятиях, на этот раз не было. Красную ленточку перерезали глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ, зампред правительства Сергей МЕСТНИКОВ, первый вице-спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ и другие. Погода резко испортилась во время речи первого вице-спикера Александра ЖИРКОВА, к слову сказать, уроженца Усть-Алданского улуса. Налетел шквальный ветер, сметая крыши, повалил столбы электропередач. Профлисты повисли на электропроводах словно простыни.



Через некоторое время погода успокоилась, словно ничего и не было. И только разрушения напоминают о том, что в миг разразилась природная вакханалия. Праздничное оформление, конечно, всмятку.

Свет, конечно, ушел. Магазины закрылись.



Устьалданцы бережно относятся к памяти своих предков. Многим устьалданцам не понравился фильм «Тыгын Дархан», интерпретация образа их предка тойона Легоя. После премьеры фильма «Тыгын Дархан», снятого «Сахафильмом» на бюджетные деньги, устьалданцы решили, что снимут свой фильм, и поставят памятники в улусе. Нынче открыты памятники тойону Легою и силачу Майа5атта Бэрт Хара. Они сделаны из бетона. Деньги собирали сами устьалданцы, не за счет бюджета.