Юные шахматистки Якутии — чемпионки ДВФО

Два золота и три бронзы завоевали девушки из нашей Республики, на Чемпионате ДВФО по шахматам среди женщин проходившем в г. Хабаровск с 12 по 24 мая 2022 года, шахматистки традиционно оспаривали комплекты медалей в трех дисциплинах: молниеносная (блиц), быстрые и классические шахматы.

В Чемпионате ДВФО по классическим шахматам среди женщин чемпионкой стала семнадцатилетняя Избекова Евдокия – Усть – Алданский улус, тренера – Ушницкий М.И., Таппыров В.М. Бронзовую медаль завоевала Пак Полина, 14 лет, г. Якутск, тренер- Ганжуров Р.В.

В Чемпионате ДВФО по быстрым шахматам среди женщин первое место заняла четырнадцатилетняя Васильева Арина – г. Якутск (учащаяся ЯГНГ), третье место Пак Полина – г. Якутск (учащаяся Саха-Корейской СОШ) – тренером девушек является старший тренер республики Ганжуров Р.В.

В Чемпионате ДВФО по молниеносной (блиц) программе среди женщин третье место заняла Избекова Евдокия -– Усть – Алданский улус, тренера – Ушницкий М.И., Таппыров В.М.

Избекова Евдокия и Пак Полина получили право участия в Высшей лиге чемпионата России среди женщин, который пройдет с 25 июня по 6 июля 2022 г., в г. Обнинск, Калужская область.

От имени Федерации шахмат РС (Я) выражаю благодарность Министерству по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Управлению физической культуры и массового спорта за содействие в финансировании. Исполнительный директор РОО «Федерация шахмат РС (Я) Григорьев Павел.