«Синтез Гумилева и Ксенофонтова»

Вышла в свет долго ожидавшаяся любителями истории родного народа книга Ивана НИКОЛАЕВА, известного в якутских исторических форумных дискуссиях как Ориенталист.

В первом номере журнала «Илин» в 2023 году мы наткнулись на любопытную рецензию:

«Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова и Институтом геокультурного развития издана книга Ивана Николаева.

Научно-популярная книга посвящена центральным проблемам происхождения народа саха и его этнической культуры.

Автор привлекает большое количество письменных источников по древней истории предков якутов, начиная с ассирийских хроник и заканчивая средневековыми европейскими, арабскими и китайскими, а также использован весь собранный к настоящему времени массив этнографических, археологических, лингвистических, генетических, ономастических и др. материалов.

В книге показывается подробно отраженный в письменных источниках, преимущественно в китайских хрониках, маршрут и исторические обстоятельства перемещения многоэтнического воинского контингента под командованием канглов, ставшего ядром будущего народа саха.

Тираж книги – 3 тысячи экземпляров».

***

В «Илине» также приведены цитаты из обращения академиков и их отзывы.

«Из совместного письма профессоров, докторов исторических наук, действительных членов Академии наук Республики Саха (Якутия) Анатолия Алексеева и Анатолия Гоголева:

Высокая научная ценность монографии Николаева И.И. несомненна – она является завершением его многолетнего труда, которая велась в течение 40 лет, поэтому в научном плане очень качественна и охватывает все аспекты проблематики. В этой монографии впервые в якутской историографии использовано максимально большее количество источников, начиная с древнегреческих, древнеперсидских авторов и завершая хрониками Юаньской династии.

Выход такой академической монографии, написанной в истинно гумилевском стиле, стал бы большим событием в научной и общественной жизни республики, продолжением концепции трехтомного труда “Истории Якутии”.

Из отзыва академика Анатолия Алексеева:

С большим интересом и огромным удовольствием прочитал рукопись книги, получил удовольствие от прекрасного стиля повествования и захватывающих сюжетов этногенеза и этнической истории народа саха.

Считаю, что именно эта книга должна стать первым томом серии “История народа саха”.

Из отзыва академика Анатолия Гоголева:

Работа получилась очень интересная. Прочитал на одном дыхании.

Раскрытие темы через евразийский фон – правильный подход.

Стиль у моего ученика Ивана, как всегда, замечательный. Я бы сказал – гумилевский.

Думаю, книга станет популярной в народе».

***

В 2021 году SakhaLife опубликовал материал «Любители якутской истории дождались завершения труда Ориенталиста», в котором рассказывалось, что Иван Николаев закончил рукопись книги «Рожденные Небом, равные Небу».

И вот наконец книга вышла, хотя и под другим названием.

***

31 марта в Академии наук Республики Саха (Якутия) прошла презентация книги Ивана Николаева «Происхождение народа саха и его геокультурного комплекса».

На презентации было около 150 человек.

Академик Анатолий АЛЕКСЕЕВ отметил: «У автора нет ни научной степени, ни ученого звания, тем не менее, его книга по всем строгим академическим критериям является настоящей монографией».

Академик Анатолий ГОГОЛЕВ подчеркнул: «Автор является профессиональным историком, хорошо подготовленным и опытным исследователем с весьма обширными познаниями в данной области. Стиль и методика изложения изучаемого предмета напоминает методику исследования Г.В. Ксенофонтова, рассматривавшего проблему происхождения народа саха на фоне широкой исторической панорамы».

Отзывы московских академиков, директоров ведущих российских научных институтов также оказались хорошими.

Другие выступавшие сравнили новую книгу с «Ураангхай-сахалар» Гавриила КСЕНОФОНТОВА, назвали стиль автора аналогом блестящего слога Льва ГУМИЛЕВА.

***

SakhaLife спросил у автора, чем отличается его книга от многих изданий последних лет.

И он прислал свое авторское представление книги.

***

Какие новые взгляды отражены в книге «Происхождение народа саха и его геокультурного комплекса»?

Первое.

Сейчас уже бесспорно, что в составе якутской нации есть компонент сакского, индоарийского происхождения.

Такое предположение было высказано еще в середине XIX века западными ориенталистами, затем подхвачено отечественными исследователями.

Находили сакско-якутские культурные параллели, в якутской лексике есть несколько сот религиозных терминов индоарийского происхождения. Наиболее последовательно эту концепцию отстаивал А.И. Гоголев, причем довольно долго – в одиночку, пока к нему не присоединился я, став студентом университета и его учеником.

Но сомнения у многих оставались.

Положение изменилось, когда выяснилось, что якуты являются генетически прямыми потомками древнего индоарийского народа saka (sakha).

Тогда возник вопрос о «передаточном звене» – через какие этнокультурные группы проник в состав якутов этот сакский компонент?

Когда саки исчезли с исторической арены, остались их потомки – кангюйцы, которые в средневековье стали называться канглы и широко освещены в сотнях китайских, персидских, арабских, европейских и других исторических хрониках. Уточнимся: канглы/ханглы (қаңлы) – это не множественное число от слова «кангл», тюрки и монголы их называли именно как канглы/ханглы, когда речь шла и об одном человеке, и о народе.

Якутских кангаласцев Г.В. Ксенофонтов, А.П. ОКЛАДНИКОВ, И.В. КОНСТАНТИНОВ, А.И. Гоголев и их последователи считали и считают тем компонентом якутов, который сыграл главную роль в формировании древнеякутской народности. Это также подтверждается русскими письменными источниками и якутскими историческими преданиями.

В наиболее ранних записях якутского фольклора древнее название кангаласцев дается в варианте хаңылы, которое созвучно с канглы/ханглы.

Кангаласцы считаются потомками Эллэя, другие племенные группы якутов ведут свое происхождение от Омогоя и Улуу Хоро.

А с именем Эллэя связан тот пласт мифологии и верований якутов, которые считаются сакскими, индоарийскими, что было четко доказано, например, в работах Е.С. ГАБЫШЕВА.

В эпоху возвышения монголов канглы проживали в Средней Азии, ранее часть их мигрировала в Европу.

Как же так получилось, что какая-то часть канглов впоследствии оказалась в Якутии?

Никто ранее не пытался дать ответ на этот центральный вопрос происхождения народа саха.

В моей книге подробно изложен драматический путь группы канглов, этот маршрут хорошо освещен в письменных источниках.

Канглы в общей массе воевали против Чингисхана и были практически тотально истреблены. Западные путешественники описывали, что степи были усеяны костьми канглов.

Но одна группа канглов под командованием Аймаура, как пишут хроники, изъявила покорность Чингисхану и была включена в состав легендарного уранхайского экспедиционного корпуса под командованием Субудая и Джебе, этот корпус прошел несколько тысяч километров по Ирану, Кавказу и у реки Калка разгромил войско русских князей и половцев, затем вернулся в ставку Чингисхана.

После того знаменитого похода эта группа канглов в иерархии монгольской империи стала высоко котироваться, поскольку Чингисхан ценил отважных командиров и воинов.

Но звездный час канглов наступил позже, когда Хубилай хан создавал свою великую Юаньскую империю.

Против Хубилай хана восстало много монгольских племен, и император был вынужден сделать ставку на тюрков – в первую очередь на канглов и кыпчаков, создал из них свою дворцовую гвардию и самую боеспособную часть своей армии.

В китайских источниках запечатлены десятки имен канглов и кыпчаков, которые стали не только военно-политической, но еще и научной и культурной элитой Юаньской империи.

Война Хубилай хана и его потомков с восставшими монгольскими племенами была долгой. Повстанцы базировались на Саяно-Алтае и в Прибайкалье, которые в китайских хрониках назывались «Северной границей».

Поскольку канглы и кыпчаки стали ударным кулаком империи, а карательные экспедиции против мятежников были поручены командующим из племени канглы, основная нагрузка борьбы против бунтовщиков легла на канглов и кыпчаков. Они создали гарнизоны на «Северной границе».

Так в 1292 году в Прибайкалье обосновался имперский гарнизон под командованием канглов, который и стал основой будущего якутского народа.

Как и почему они были вынуждены уйти из Прибайкалья в Центральную Якутию – прочтете в книге.

Таким образом, на основании анализа сотен письменных источников реконструирован путь группы канглов из Средней Азии сначала в Прибайкалье, затем в Якутию.

***

Второе.

Прародителей народа саха было три: Омоҕой Баай, Эллэй Боотур и Улуу Хоро.

Культурный код любого народа состоит из сплава его философского, исторического и мифологического кодов. В якутских исторических мифах именно великий скиталец Эллэй выступает ярким символом нашего культурного кода, легенды рисуют его как правителя – дархана, воина-полководца – боотура, первосвященника – айыы ойууна. Здесь уместно будет упомянуть, что постоянный эпический и фольклорный эпитет Эллэя – Эр, обычно переводится как «мужественный». Джерард КЛОСОН в изданном в 1891 году «Этимологическом словаре тюркского языка до XIII века» считал, что древний тюркский термин «Er» также означал «глава, предводитель, вождь».

Сейчас Эллэй считается создателем якутской мифологии, якутских ритуальных традиций и основ современной якутской культуры.

Ранее чисто теоретическим казался вопрос – был ли Эллэй реальным историческим лицом?

В моей книге прочтете, что образ нашего мифологического Эллэя сформировался под влиянием принца Элюя Даши, который был внуком императора Дао-цзуна. Когда киданьская империя Ляо начала рушиться под натиском чжурчжэней, Элюй упорно пытался спасти державу, но силы были неравны. Здесь отметим, что киданей в то время тюрки называли татарами, а Эллэй в легендах описывается как сын или внук человека по имени Татаар Тайма.

С двумястами воинов Элюй через пустыни ушел на запад, в 1129 году стал гурханом местных племен, включая канглов, которые приняли и возвысили его.

Элюй в Средней Азии стал основателем новой державы и прославил свое имя победой в Катванской битве в 1141 году, когда разбил самое большое в истории объединенное войско ислама.

Необыкновенная жизнь великого скитальца Элюя описана в средневековых письменных источниках, существует свыше ста научных работ, посвященных ему.

Естественно, образ такого выдающегося вождя надолго остался в памяти канглов, у которых Элюй был верховным правителем.

И когда группа канглов оказалась в Прибайкалье, затем в Якутии, этот образ трансформировался в Эллэя.

***

Третье.

Приход в Прибайкалье группы канглов как военных эмиссаров Юаньской империи случился всего через полтора века после смерти Элюя.

Еще через семьдесят шесть лет рухнула Юаньская империя и канглы во главе конгломерата разных родов и племен были вынуждены уйти в Центральную Якутию.

Палеоклиматологи установили, что в то время в степях Центральной Азии установилась длительная засуха, а в северной таежной зоне наступил очень теплый и влажный период.

Именно это резкое и продолжительное потепление позволило предкам якутов уйти из Прибайкалья в Центральную Якутию, а их табуны и стада смогли постепенно успешно приспособиться к якутскому климату.

Генетики, преимущественно американские и европейские, установили, что якутские породы лошадей и коров являются не аборигенными, а пришли в Якутию в XIV-XV веках и смогли акклиматизироваться к местным условиям.

Именно поэтому археологи находят следы прижившейся в Якутии скотоводческой культуры только с XIV века, ранее не были обнаружены следы массового разведения в Якутии лошадей и крупного рогатого скота до XIV века.

Таким образом, получилось совпадение нескольких факторов:

Во-первых, в Прибайкалье возник имперский гарнизон под началом канглов.

Во-вторых, когда Юаньская империя рухнула, канглы оказались посреди чужого и чуждого окружения, к тому же из засушливых пустынь стали наступать монгольские племена. И канглы во главе конгломерата разных родов и племен были вынуждены отступить вглубь тайги.

В-третьих, в Якутии возникло потепление, что побудило предков якутов уйти в благодатные степные долины Средней Лены.

***

Четвертое.

Генетики отмечают, что якутские материнские линии являются преимущественно алтайскими.

Кангло-кыпчакская гвардия в ходе подавления восстаний против Хубилай хана и его потомков постоянно вторгалась в Саяно-Алтай и захватывала местных женщин в качестве трофеев.

Обосновавшийся в Прибайкалье имперский гарнизон под командованием канглов участвовал в этих рейдах и, естественно, также захватывал местных женщин. Отсюда преобладание в якутском генофонде алтайских женских линий.

***

Внимательный читатель найдет десятки таких открытий в моей книге, но я назвал четыре самые важные.

Как пример такого, пусть и небольшого, но интересного открытия приведу пример с Улуу Дьаалы.

У якутов есть весьма загадочный термин «Дьаалы/Джалы», который авторы «Большого толкового словаря якутского языка» трактуют как восторженно-восхищенный эпитет, часто встречается в аллегорическом варианте «Улуу дьаалы» («Великий джалы»).

В ходе изучения средневековых источников был обнаружен документ 1362 года, в котором Чингисхан именуется как Суу Джали («Великий или ведущий дух», в зависимости от вариантов перевода).

Этот вывод подтверждается публикациями Николая ПОППЕ в 1932 году, Владислава КОТВИЧА в 1934 году, Антуана МОСТАРТА в 1935 году, Фрэнсиса КЛИВЗА в 1949 году, таким образом, нет сомнений, что одним из имен-эпитетов Чингисхана действительно был Суу Джали («Великий/ведущий дух»). Якуты потом забыли древнее значение слова «Джалы», которое оказалось одной из метафор Чингисхана.

***

Эта книга должна была появиться на свет 28 лет назад, через десять лет после окончания университета. Затем должны были выйти другие мои работы – по обобщенной истории скифо-саков, тюрков, монголов и тунгусо-маньчжурских народов, их взаимоотношениям с остальным миром – Передней Азией, Персией, эллинистическими государствами, Китаем, Русью и Западной Европой, а также с исламским мироустройством.

Вершиной же своих исследований я планировал сделать работы по закономерностям возникновения и развития кочевых обществ, их роли в мировых исторических процессах.

Не сбылось. Вместо научной жизнь меня направила по другой стезе.

Жалею ли я сейчас об этом? Иногда сожалею, но не жалею. Так получилось.

Моя работа позволила посетить десятки стран и сотни городов мира, увидеть множество народов, культур, цивилизаций. Это помогло рассматривать историю народа саха часть мировых процессов.

Как историк, я хотел постичь, что движет людьми, народами, государствами и цивилизациями. И это в какой-то степени у меня удалось как системному аналитику геополитических тенденций.

***

Все эти десятилетия я продолжал следить за научными публикациями по истории якутов, в моей библиотеке накопилось несколько тысяч книг на многих языках мира, все они испещрены отметками и комментариями. Если это были библиографические редкости, комментарии писал на отдельных листочках, которые вложены в эти книги.

11 лет назад я был у А.Н. Алексеева в его институте, он обрадовался, когда узнал, что я постоянно слежу за развитием исторической мысли. Вероятно, он продолжал надеяться, что однажды я все же напишу эту книгу.

А мой главный учитель А.И. Гоголев, как говорили многие, никогда не терял веру дождаться этой книги.

И книга «Происхождение народа саха» – мой подарок учителям.

Я выполнил свой долг перед ними.

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Книга проиллюстрирована цветными картами.

Сейчас такие карты стали печатать в книгах и размещать в интернете в самых разных вариантах, часто руководствуясь своими фантазиями. Я как-то видел одну карту, в которой курыканы (один из протоякутских компонентов) были размещены на Урале.

Поэтому все карты я взял из книги «Степные империи древней Евразии» (2005 год) С.Г. КЛЯШТОРНОГО и Д.Г. САВИНОВА, авторитет которых среди тюркологов очень высок и никто из ученых не будет оспаривать их карты.

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Я благодарен А.С. БОРИСОВУ, который постоянно поддерживал меня, когда временами я думал, что зря трачу время на эту книгу и она не будет востребована.

Мое сотрудничество с издателем книги С.Г. ТААЙКО длительное, мы знакомы почти четверть века, за это время я убедился в ее исключительной надежности и верности принятым обязательствам, она подготовила и/или издала много моих книг. Обладая изысканным стилем и большим талантом, она помогает редактировать мои работы. К слову, она является сценаристом многих успешных якутских фильмов, а также тайным соавтором нескольких нашумевших бестселлеров современной якутской литературы.

К сожалению, из-за недостатка финансирования не получилось проиллюстрировать книгу так, как было задумано. Поэтому в книге только одна цветная и две черно-белые иллюстрации, сделанные одаренным художником Д.В. ЦЫРЕНЖАПОВЫМ, также он оформил обложку книги из скифо-сакских и якутских орнаментальных мотивов.

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Как сообщают автор и издатель, книгу планируют продавать в книжных магазинах по цене, которая будет доступна широким слоям, включая студентов, старшеклассников и пенсионеров. В каких магазинах увидим книгу – пока неизвестно, договора еще не заключены.