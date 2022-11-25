ОНФ Дмитрий Паньков: Почему общественность держат за дураков? 

В адрес Народного фронта в Республике Саха (Якутия) поступил ответ из Окружной администрации ГО г. Якутск на наше письмо от 25 октября 2022 г., в котором мы указывали на нарушения в технологии укладки резинового покрытия на детской площадке, расположенной по адресу ул. Дзержинского, 40/3.

Каково же было моё удивление, когда увидел текст ответа, которое прикрепил к этому посту. Отмечу, что имеются неопровержимые факты:

1. Имеется видео от жильцов дома по ул.Дзержинского, 40/3, которое снято 21 октября 2022 года, где отчетливо видна укладка резинового покрытия без возведенного тента. Его я также прикрепляю к этому посту;

2. Имеются свидетельские показания одного из жильцов этого дома https://vk.com/wall499911045_668

3. Также есть фотофиксация от 22 октября 2022 года с временным промежутком, когда продолжали проводить работы по укладке резиновой покрытия на детской площадке без какого-либо возведённого тента. Эти фото также прикрепляю к посту;

4. Ну, и последнее – видео с камеры наблюдения от 26 октября 2022 г. Именно в этот день возвели тент и проводились остаточные работы по укладке резиновой крошки двух оставшихся участков с соблюдением всех технологий. То есть уже ПОСЛЕ письменного обращения в Окружную администрацию города и органы Прокуратуры от 25.10.2022 г. Это видео я также прикрепляю к этому посту.

У меня один вопрос – до какой поры общественность будут держать за дураков?!

Окружная администрация ГО «город Якутск»