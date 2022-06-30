Какие посты в Якутии занимал арестованный Савва Алексеев?

В последние дни у всех на устах арест Саввы АЛЕКСЕЕВА и Буянто ДОНДУПОВА. И если Дондупов является директором Крытого рынка Якутска, то Алексеева в публикациях иной раз позиционируют как советника главы Якутии. SakhaLife направил соответствующий запрос в департамент информационной политики администрации главы и правительства РС (Я).

Начальник департамента Семен ТРОФИМОВ опроверг информацию о том, что задержанный на днях представитель якутской общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Савва Алексеев является советником главы Якутии.

— Алексеев Савва Усементаевич не является и никогда не был советником главы республики, а также не занимал никаких должностей в администрации региона, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в Якутске задержали преступную группу, которая по версии следствия, вымогала несколько миллионов у местного бизнесмена. Вчера Якутский городской суд избрал в отношении задержанных 28 июня Саввы АЛЕКСЕЕВА и Буянто ДОНДУПОВА меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сегодня arcticpost.ru. В данное время они помещены в следственный изолятор.