30.06.2022
23:05
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Общество

Какие посты в Якутии занимал арестованный Савва Алексеев?

В последние дни у всех на устах арест Саввы АЛЕКСЕЕВА и Буянто ДОНДУПОВА. И если Дондупов является директором Крытого рынка Якутска, то Алексеева в публикациях иной раз позиционируют как советника главы Якутии. SakhaLife направил соответствующий запрос в департамент информационной политики администрации главы и правительства РС (Я).

Начальник департамента Семен ТРОФИМОВ опроверг информацию о том, что задержанный на днях представитель якутской общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Савва Алексеев является советником главы Якутии.

 — Алексеев Савва Усементаевич не является и никогда не был советником главы республики, а также не занимал никаких должностей в администрации региона, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в Якутске задержали преступную группу, которая по версии следствия, вымогала несколько миллионов у местного бизнесмена. Вчера Якутский городской суд избрал в отношении задержанных 28 июня Саввы АЛЕКСЕЕВА и Буянто ДОНДУПОВА меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сегодня arcticpost.ru. В данное время они помещены в следственный изолятор.

В Якутске задержаны Савва Алексеев и директор Крытого рынка Буянто Дондупов — СМИ
Савва Алексеев и Буянто Дондупов заключены под стражу — СМИ
К аресту Саввы Алексеева причастна Сусанна Рожина — Телеграм
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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