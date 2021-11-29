Глава Якутии: Стабильное снижение заболеваемости ковидом

По итогам прошедшей недели в Якутии отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил Глава республики Айсен Николаев в ходе совещания оперштаба с участием глав районов. В тоже время он призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 и гриппа.

«По итогам прошлой недели в республике регистрируется стабильное снижение заболеваемости, в частности, в Якутске. На Якутск приходится 40-45% от общей заболеваемости в республике, совсем недавно показатель составлял 50% и выше. При этом в ряде районов сохраняется напряженная обстановка, в частности, в Нерюнгринском, Хангаласском, Томпонском районах», — сказал Айсен Николаев.

В тоже время глава республики обратил внимание на необходимость наращивания темпов вакцинации.

«Наиболее низкий процент вакцинации сохраняется в 10 районах, где привито менее 60% населения, подлежащего вакцинации. Это Амгинский, Верхневилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы», — сказал Айсен Николаев.

Глава республики отметил город Якутск, который на прошлой неделе преодолел 70% вакцинации от взрослого населения. «Это один из факторов, почему по Якутску сегодня значительно снижается», — отметил Ил Дархан. В Якутске уровень вакцинации первым компонентом составил 70,6%, по другим районам – 63,6%. Средний уровень вакцинации по региону составил 66,2%.

По словам вице-премьера Ольги Балабкиной, по состоянию на 29 ноября зарегистрировано 70 218 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за весь период. За последние сутки выздоровело 149 человек. За весь период зафиксировано 1702 летальных случая.

По данным Роспотребнадзора, в ближайшее время планируется расширение уровня охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19. Представитель Роспотребнадзора призвала внимательнее относиться к ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в учебных заведениях, активнее вакцинировать население от гриппа, особенно детей.