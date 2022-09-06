Якутия вошла в тройку лидеров по возобновляемой энергетике

Республика Саха (Якутия) вошла в тройку лидеров регионального инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики.

Учредителем рейтинга выступает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Церемония вручения диплома и памятной награды состоялась на панельной сессии «Зеленая энергетика» Дальнего Востока: Потенциал энергоснабжения удаленных и изолированных энергорайонов» на Восточном экономическом форуме.

Награду из рук организаторов получил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов.

Он отметил большую важность развития возобновляемых источников энергетии в децентрализованных районах Крайнего Севера и Арктики и пригласил участников сессии на Международную конференцию «Развитие возобновляемых источников энергии и низкоуглеродной энергетики на Дальнем Востоке России», которая состоится в Якутске с 29 по 30 сентября.

На сегодняшний день, на территории республики функционируют 28 солнечных электростанций и 1 ветродизельный комплекс.

В рамках соглашения с ПАО «РусГидро» до 2024 года планируется модернизация 72 объектов с применением возобновляемых источников энергии в рамках энергосервисных договоров.

В рамках первого этапа модернизации введены в эксплуатацию 6 гибридных энергокомплексов. Реализация проектов позволяет экономить до 30% потребляемого топлива на дизельных электростанциях.

С 2020 году АРВЭ проводит регулярный комплексный анализ инвестиционного климата регионов России в области возобновляемой энергетики в целях формирования регионального рейтинга.

Как отмечает АРВЭ, результаты данной инициативы призваны помочь как потенциальным инвесторам в определении перспективных территорий для реализации своих проектов в области ВИЭ, так и предоставить региональным органам власти информацию о необходимых дополнительных условиях для создания наиболее благоприятных условий для привлечения инвесторов.