В УФСИН Якутии чествовали Дзюбу

На расширенном совещании Владиславу Дзюбе, до недавнего времени являвшемуся начальником территориального органа, в присутствии личного состава представители Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) и МВД по Республике Саха (Якутия) вручили знак отличия «Гражданская доблесть» и медаль МВД «За вклад в укрепление правопорядка».

В Управлении состоялось расширенное совещание, на котором подвели итоги деятельности за 5 месяцев 2021 года и чествовали Владислава Дзюбу, с 2014 года и до недавнего времени являвшегося начальником УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

С сентября 2020 года он временно исполнял обязанности руководителя УФСИН России по Республике Башкортостан. Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 2021 года назначен начальником ведомство этого региона.

Врио начальника УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Владимир Игнаткин от имени личного состава поблагодарил Владислава Дзюбу за чуткое и справедливое руководство, компетентность в профессиональных вопросах.

В этот день руководитель Департамента внутренней политики Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Слепцов сказал о том, что под началом Владиславы Дзюбы региональное пенитенциарное ведомство достигло положительных результатов в сфере исполнения уголовных наказаний: существенно улучшены условия отбывания наказания осужденными и лицами, содержащимися под стражей; увеличилось количество трудоустроенных осужденных, возросло качество образовательного процесса и организуемых воспитательных мероприятий. Многое сделано и для личного состава. После чего вручил знак отличия «Гражданская доблесть».

Врио министра Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Владимир Климов, выразив Владиславу Дзюбе признательность за профессионализм и плодотворную совместную работу, наградил его медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

Якутский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Денис Пуляевский поблагодарил прежнего руководителя УФСИН за многолетнюю деятельность, направленную на укрепление законности и правопорядка.

В свою очередь, Владислав Дзюба выразил признательность коллегам и гостям мероприятия за высокую оценку его труда и пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и благополучия.