В горящую избу войдет… или сказ о матери Дугуйдана…

(эссе)

Есть в якутской литературе очень любимое народом стихотворение изестного поэта С.Р. Кулачикова–Эллэя “Таптыаҕын ийэни” (Любите мать)…Это очень нежное и проникновенное стихотворение, недаром он стал народной песней. Мелодия Ольги Ивановой-Сидоркевич, исполняют как известные артисты так и каждый человек, знакомый с этими словами напевает в душе.

В переводе на русский язык припев песни кратко звучит так: “От матери рождаются и гении, и герои, и как волны нарастают народы..И ты, и я от матери родились и вскормлены материнским молоком…” (свободный перевод М.Винокуровой). Да, это истина… А если их, детей, много, а мать одна? Но по закону природы материнская любовь и ласка одинакова для всех детей.

Я сегодня хочу рассказать об одной удивительной многодетной северной женщине, об Ирине Христофоровне Винокуровой, матери Дугуйдана, который смог преодолеть на якутской лошади 11 тысяч километров и доехать или доскакать с северного села Ючюгей Оймяконского улуса Якутии до Москвы… За один год и четыре месяца…

Глава семьи Семен Львович по национальности саха, потомственный коневод, коренной житель Оймяконского района, а его любимая супруга родом из Хабаровского края, эвенка. В любви и согласии они живут уже более тридцати лет и трудятся в селе Ючюгей. Самое замечательное заключается в том, что Ирина Христофоровна в молодые годы, не боясь трудностей, вместе с супругом и детьми проживала на коневодческой базе. Она может в любую погоду лихо скакать на лошади, готовить еду для всей бригады коневодов, обшивать их, нянчить своих детей в суровых таёжных условиях. И так она провела многие годы, пока не подросли дети и не пошли в школу, а затем поступили в профессиональные учебные заведения. Вместе с детьми, не покладая рук, трудилась и развивалась в ногу со временем и их мать. Пришло время, и она стала учить в школе местных детей эвенской культуре, прививать любовь к родному языку, песням, фольклору.

Об юной красавице Ирине…

Как и все девушки18-19-ти лет Ирина тоже была когда-то юной и красивой девушкой с тонким станом, с легкой и летящей походкой, с румянцем на щечках, с длинными и вьющимися косами….Кто знает, думала ли, гадала ли тогда, что вскоре она станет многодетной матерью и супругой сельского парня, потомственного коневода и разделит с ним все тяготы спартанской жизни коневодов, в тайге, вдали от ярких огней больших и малых городов? Вот об этом, и о многом другом я решила поговорить с матерью 8 (восьми) детей и бабушке 13 (тринадцати и это не предел…) Ириной Христофоровной и написать небольшее эссе.

Это любовь…

В.М.Е. Ирина, я вас знаю, с 1988 года, когда вы совсем молодые, даже юные, только поженились с Семеном Винокуровым и держась за руки, с новорожденной дочерью шли по пыльной дорожке села Ючюгей, в котором только начиналось развитие нового совхоза “Ючюгейское” (первый директор этого совхоза был уроженец этого села Василий Степенович Винокуров, замечу, что в этом селе самая распространенная фамилия это Винокуровы). Скажу больше, вы, наверное, были первыми счастливыми молодоженами этого нового совхоза… Так вот, расскажите немного о себе, откуда вы родом и как оказались в Оймяконском районе, с. Ючюгей?

В.И.Х. (смущаясь) Да, я родом не из Оймяконского района. Моя ранняя биография очень короткая и, наверное, не совсем интересная…

Родилась ноябре 1967 года в небольшом селе Арка Охотского района Хабаровского края. В семье нас было шестеро детей, я родилась шестым ребенком. В самом младом возрасте, даже не помню сколько было мне лет, меня удочерила Екатерина Ивановна Безносова, которая потом вышла замуж за оленевода из Оймяконского района. Не могу сказать, что детство мое было таким радужным: я то воспитывалась у приемных родителей, то в интернате, то опять меня забирали в родные края старшие сестры, то опять я возвращалась в Томтор, в Ючюгей Оймяконского района. Так прошли мои детские годы, которые я помню смутно. В настоящее время из родных осталась я одна…

В конце концов, окончила 8 классов (тогда была восьмилетка) и поступила учиться в педучилище в Хабаровске, в котором не доучилась, так как вышла замуж за Семена Винокурова из Ючюгея. Мои приемные родители Екатерина Ивановна проживали и работали там, в Ючюгее.

Семен родом из Ючюгея, родился 24 июля 1963 года, в многодетной семье. Он старше меня на четыре года. С самого детства, как все сельские ребята, знаком с трудом, вырос, скажем так, в седле. Он может выполнять любую тяжелую физическую работу, как бы играючи… Сильный и надежный человек, наш отец, глава большой семьи….

Мы полюбили друг друга и создали, как сейчас скажут, крепкую и счастливую, дружную семью и вот уже вместе живем более 35 лет. За эти годы у нас родились 8 (восемь) детей: Нина, Уля, Дугуйдан, Семерина, Софья и через 13 (тринадцать) лет после пятого ребенка у нас родились еще 3 (трое) детей: Самаана, Туйгун и самая младшая Аяврина. Пятеро старших детей уже взрослые семейные, вместе нам подарили 13 внуков. А трое младших еще школьники Ючюгейской СОШ: Самаана нынче пойдет в 9 класс, Туйгун — 8, а Аяврина – 6 класс.

В.М.Е.: Ирина Христофоровна, как все заметили, у ваших детей интересные имена. Например Дугуйдан, Семерина, Самаана, Туйгун, а вот у самой младшей и вовсе незнакомое имя Аяврина. Как вы находите такие имена?

В.И.Х.: Например Дугуйдан, это имя прадеда со стороны мужа. Семерина-это Семен+Ирина, Самаана, родилась в разгар лета, самаан сайын. А Туйгун, в переводе означает-отличный, и правда отлично же, что через столько лет родился второй сын. А Аяврина, в переводе с эвенского означает Таптал, Любовь…

В.М.Е.: Ирина Христофоровна, очень интересно, спасибо. Я искренне восхищаюсь вашей решимостью и мужеством, родить и воспитать 8 детей в таких сложных и климатических и бытовых условиях. Ведь как я знаю вы всегда поддерживали своего любимого супруга и проживали вместе с ним на коневодческой базе и дети тоже жили и выросли почти там же, только во время учебы проживали в селе. Как справились с этим?

В.И.Х.: Есть же русская пословица: “С милым и в шалаше рай…” (смеется), видимо так и есть. Нам было не в тягость, вначале когда были молодые, то романтично наверное было. Потом любовь друг к другу ведь окрыляет, дает, как бы силы…Я всегда чувствовала рядом большую любовь, заботу, внимание, как “за каменной стеной” у своего супруга. Он мужественный северный человек и без лишних слов проявлял свои чувства так. Видимо в этом и есть секрет того, что мы родили и воспитали так много детей…

А рядом все: чистый воздух, лошадки, жеребята миленькие такие пасутся, первозданная тишина и природа, хотя суровая и северная, морозная… Зимою затопим жарко печурку и тепло, уютно в избе… Летом, чудесно, все вокруг цветет и пахнет разнотравьем, просторы и т.д. И есть места где ребятишкам можно вдоволь бегать, играть, скакать на лошадях, купаться, загорать. Так они росли, закалялись, учились не бояться трудностей, умели выполнять любую работу…Это и есть наверное по научному “этновоспитание”.

Мы не поучали, не читали нотаций и т.д., а своим примером и отношением ко всему, наверное, воспитывали.

Наш отец, Семен Львович с утра до вечера трудился, находился на полях, в стойбище, присматривал за табуном. Потом заготовка дров, льда и т.д., а летом сенокос и т.д. И везде с ним наравне ходили дети, помогали ему. Дугуйдан долго был один из мальчиков, только спустя где-то через 15 лет родился у нас второй сын Туйгун. Так что он самого раннего детства, как только научился ходить, а может даже раньше сел в седло, поэтому он знает все тонкости коневодства от А до Я. Он всегда находился рядом с отцом, был и правой и левой рукой.

А у меня, хозяйки очага, некогда было даже просто так присесть, всегда было чем заняться, это и ремонт одежды для бригады коневодов, приготовить еду, убрать и т.д. И при этом всегда надо, чтобы был горячий чай, ведь мужчинам после тяжелой работы, длительной ходьбы за лошадьми при морозе, надо согреться, восстановить силы, а для этого нужен чай и горячая еда…Это, конечно, дело женское…Потом присмотреть за детьми, хотя дети в наших условиях это первые помошники: сбегать, принести, унести и т.д. это все быстрые детские ножки… Вот в таких буднях незаметно выросли дети, окончили школу, поступили учиться и обзавелись своими семьями…

Коня на скаку остановит, в горящую избу зайдет…

В.М.Е. Когда разговаривала с Ириной Христофоровной мне невольно припомнились знаменитые стихи великого русского поэта, писателя Николая Некрасова “Есть женщины в русских селеньях (отрывок из поэмы “Мороз красный нос”).

Поэтому здесь уместно процетировать несколько строк, которые как будто описывают нашу героину:

…И голод и холод выносит,

Всегда терпелива, ровна…

Я видывал, как она косит:

Что взмах — то готова копна!

В игре ее конный не словит,

В беде — не сробеет, — спасёт;

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет!

В ней ясно и крепко сознанье,

Что все их спасенье в труде,

И труд ей несёт воздаянье:

Семейство не бьётся в нужде,

Действительно, про Ирину можно сказать: трудолюбивая и самоотверженная, хорошая хозяйка, она была и остаётся опорой, на которой держится вся семья. Хотя Н. Некрасов написал эту поэму еще в 1864 году, описав простую русскую женщину, эти строки актуальны и ныне и относятся ко всем женщинам – матерям любой национальности. И вот она и “Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!”, — это как-будто точно про нее, про Ирину Христофоровну….

Когда я жила и работала в Ючюгее председателем сельского совета, в далеком стойбище Агаякан, на базе коневодов, то в 1992 году случился пожар в 4-х квартирном жилом доме коневодов, по соседству с домом Ирины и Семена. Быть бы большой беде, если бы не было бы Ирины…Ирина Христофоровна, расскажите, пожалуйста, про этот случай…

В.И.Х. Да, было такое, об этом и сейчас трудно вспоминать… (вздыхает). Такое, конечно, не забывается…

В то лето была засуха, и где-то неподалеку от базы горел лес, короче, как и сейчас начался пожар. И все взрослые люди поехали тушить его, чтоб он не разгорелся дальше… На базе оставались мы, женщины, дети и старики… А летом в тайге, где мы и жили, было очень много комаров и мошки, которые донимали и детей и лошадей… Некоторые женщины предлагали развести дымокур от них, вообще-то это обычное дело. Но я сказала им, что не надо, т.к. очень жарко и ветрено, поэтому опасно вблизи домов. Вскоре женщины пришли ко мне в гости пить чай… Ну, сидим, разговариваем за чашкой чая, и вдруг моя старшая дочь Нина, которой было где-то 6 лет, закричала “Пожар! Горит дом!” Мы выбежали, почувствовали запах гари и дыма от ближнего дома… Оказывается женщины не послушались и сделали в тазике дымокур, который положили у входа в квартиру и ушли, а дверь была прикрыта шкурой…Внутри дома находились дети и старик…Внезапно налетевший ветер раздул этот дымокур, поджег шкуру, которым прикрывали дверь и быстро огонь перекинулся на крышу и т.д. и начался пожар… Ведь летом, при сухой погоде огонь быстро распространяется и деревянные постройки могут гореть как спички… Я в панике выскочила в чем была и подбежала к горящему дому, ведь знала о том, что там маленькие дети и пожилой человек… Конечно в подробностях рассказывать об этом долго, но самое главное в том, что я вовремя прибежала и смогла спасти четырех детей и пожилого старика Давида Ивановича Слепцова. Дом горел открытым огнем и, наверное в стрессе, я смело вошла в горящий дом и вынесла всех…Они остались живы и сейчас, конечно, благодарны мне… Потом прибежали другие и общими усилиями потушили огонь, ведь он мог переброситься и на другие дома и хозяйствеенные постройки…

В.М.Е. Да, я помню этот случай…И база Агаякан от села Ючюгей находится далеко, тогда без всякой связи, без медпомощи, без пожарных машин, быстрой техники и т.д., да что там говорить, это 90-е непростые годы…И быть бы беде…И в селе, руководство как совхоза, так и наслега узнали об этом спустя уже несколько дней, когда, скажем все улеглось и дым от пожара рассеялся и в трудовых буднях как-то позабылся…Никто не трубил о геройстве многодетной матери, а она из скромности не рассказывала о своем поступке всему миру…

Но ведь факт пожара был и о том, что дети были спасены Ириной мы узнали… Помню, что я даже акт об этом составила и подписала, пострадавшие были доставлены в врачебную амбулаторию… Сейчас бы об этом случае все таблоиды, если не мира, так республики описали, написали бы и представили к награде “За спасение людей от пожара” Ирину Винокурову… Но тогда все прошло тихо и спокойно и со временем все забыли, кроме самих непосредственных участников этой беды…

К сожалению, у таких знатных, трудолюбивых людей как Ирина и Семен нет никаких наград, кроме грамот наслега и улуса, за трудовые успехи…Меня, честно говоря, удивило то, что Ирина не награждена даже медалью “Материнская слава” хотя бы III или II степеней, а ведь она родила и вырастила 8 (восемь) детей! Ну, наверное, их награда- это их дети… Но все же… Надеюсь, что награда когда-то найдет героев, или мать героиню…

Она все успевает, при этом, находит в себе силы веселиться и смеяться…

В.М.Е. Ирина Христофоровна, при том что вы многодетная мать, бабушка аж трудно сказать, 13! внуков, к этому надо добавить зятей и невесток, то получается внушительная семья! Один из зятей, известный Мичил Неустроев, который поддержал Дугуйдана в походе, но по непредвиденным обстоятельствам, пройдя больше половины пути вынужден был вернуться обратно…

И находите время, скажем так, и петь и плясать… Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свободное время, если он есть у вас?

В.И.Х. Конечно же, времени не так много, но все же я занимаюсь самообразованием, расту вместе со своими детьми, учусь все время. И с 2015 года я работаю в Ючюгейской средней школе, которую организовали Вы, уважаемая Маргарита Егоровна, педагогом дополнительного образования. Сохраняя и продолжая заложенные Вами традиции, преподаю детям культуру и язык эвенского народа. С целью изучения и сохранения традиций родной культуры в том же году был организован детский ансамбль «Умтичан». Детям очень интересно узнавать на наших занятиях о своих предках, о том, как они жили раньше. Школьники с большим удовольствием занимаются в ансамбле, впитывают обычаи и изучают историю своего народа. Участниками ансамбля являются ученики с 1-го по 7-й классы, которые интересуются культурой эвенского народа. Занятия проходят два раза в неделю внеурочно, согласно учебному плану. Мы разучиваем песни, стихи на эвенском языке, много репетируем, и, как конечный результат, принимаем активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях как улусного, так и республиканского уровней. Отрадно то, что почти всегда мы занимаем призовые места. Помимо этого дети рисуют иллюстрации к эвенским сказкам, разучивают небольшие диалоги на эвенском языке.

В.М.Е. А вы лично часто принимаете участие в различных конкурсах вместе со своими детьми? Дети выросли и теперь вы чем занимаетесь? Ведь, скажем, года-то идут…

В.И.Х. Да, по мере возможности стараемся принимать участие во многих мероприятиях. Хотя мы проживаем вдали от Якутска, но в курсе многих событий. Например, мы принимали участие в съемках знаменитого кинофильма “Тыгын Дархан”. Съемочная группа несколько эпизодов снимала на нашей коневодческой бригаде, там участвовали наш отец Семен Львович и Дугуйдан со своим табуном, в самом разгаре зимы. А летом, уже в Якутске, когда в Үс Хатыҥе снимали массовку, то мы приехали из Ючюгея и тоже приняли участие… Еще Дугуйдан принимал участие в фильме “Вертолет”. И наверное все помнят документальный 8-ми серийный фильм, который снимали и показали на НВК “Саха” про работу коневодческой базы в Дьэкэе с участием Семена Львовича и Дугуйдана.

В дни юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы наш семейный ансамбль «Кела», в котором участвуют мои дети и внуки мы разучили известные песни военных лет, переведённые на эвенский язык, такие как: «Катюша», «Здесь птицы не поют», «Сэрии буолбатын, хаан тохтубатын» (Нет войне) и принимали участие в телевизионном конкурсе. Их перевела с русского языка руководитель республиканского ансамбля «Долгунча» Зинаида Платоновна Никулина. Я исполнила попурри из переведённых песен на родном языке. Во время пандемии ковид-19, дистационно принимала участие в телевизионной передаче «Дьиэҕэ олор» (Сидим дома), где рассказала, как делаются нити из сухожилий оленя. Как руководитель ансамбля и носитель эвенского языка и культуры, очень люблю свою работу и хочу сохранить традиции наших предков, донести молодому поколению, что есть такой народ, как эвены. Впереди у нас много интересных планов и открытий.

Потом наша семья активный участник почти всех проводимых мероприятий своего наслега и улуса. Например, летом этого года на юбилейном ысыахе улуса в конных скачках принимала участие наша дочь Самаана и стала победителем в забеге на 3000 м. на своей лощади, чем произвела настоящую сенсацию. Об этом написали очень многие СМИ республики. А сын Дугуйдан, как все знают, успешно завершил свой проект “На якутской лошади от Полюса Холода Оймякон да Москвы” в честь 100-летия создания ЯАССР. Все дети и внуки имеют какие –то свои таланты и интересы, мы же, родители, стараемя не мешать реализации их планов, а помогать, поддержать чем можем… И тихо, в душе, радуемся их успехам, если у них получается. Так и живем…

В.М.Е. Спасибо большое за беседу, Ирина Христофоровна. Мы очень рады вашей активности и тому, что наше дело, начатое в 1988 году, живёт и процветает. Мир и любовь вашей большой и дружной семье…

Послесловие: Говорят что дети, рожденные в любви и согласии родителей, желанные дети, счастливые..Именно так, Семен и Ирина родили и воспитали своих детей в любви и согласии… А мать их, Ирина, отдает им всю свою любовь и ласку, которую сама недополучила в своем далеком детстве…Счастья семье Винокуровых!

Маргарита ВИНОКУРОВА, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС (Я), Почетный гражданин Эвено-Бытантайского и Оймяконского улусов, первый директор Ючюгейской средней школы, первый председатель и первая глава Ючгейского наслега.

20 июля 2022 года, г. Якутск