Тускул приостановил свою передачу на НВК

Сегодня, 1 мая в SakhaLife позвонил Тарас ТАРАСОВ — ТУСКУЛ, любимый в народе предсказатель погоды, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Он долгие годы работал на радио НВК САХА, сейчас является главой Хаяхсытского наслега Чурапчинского улуса. Работая главой муниципалитета, Тарас Лукич по сей день, в любую погоду продолжает вести свою авторскую передачу «Тускул билгэтэ» («Прогноз погоды от Тускула»), которая выходит на радио НВК САХА по вторникам и пятницам и на телевидении НВК САХА по пятницам и субботам. Тускул стал невероятно популярен, благодаря своим народным прогнозам погоды. Где бы он не появился в улусах, всегда с ним фотографируются, выражают свое почтение слушатели и зрители его передачи.

— Сегодня я своими глазами увидел в соцсети карикатуру на себя с негативным, злобным текстом. Раз уж люди не ценят мою передачу, которая требует много времени, сил и энергии, значит надо ее закрыть. НВК – за продолжение проекта, будут разбирательства. На этот час точно скажу, что передача приостановлена до дальнейших разбирательств, — с горечью сказал Тарас Лукич, не скрывая своего расстройства.

Таким образом, на НВК САХА пока не будет выходить передача «Тускул билгэтэ», как заявил его автор.

SakhaLife предлагает якутянам быть более добрыми и отзывчивыми друг к другу. Иной раз неосторожное или намеренно злобное слово ранит сильнее, чем стрела.