Капиталина Алексеева: Посвящение брату Николаю Санникову

«В тетрадке жизни нет черновиков… «

Сегодня тебе исполняется 75 лет. Боже мой, как много и как мало! Как быстротечно время, а с ним — и наша жизнь. Сегодня ты можешь сказать себе и своим дорогим людям, которые тебя окружают, что «жизнь удалась». А по-другому быть не могло, мы — как раз поколение «детей войны»: наше детство и формирование пришлись на послевоенные годы, наши учителя в школах были чаще инвалидами и участниками войны, тогда мечта каждой семьи — дать хорошее воспитание и образование детям. Помимо школы ты еще увлекся спортом, который захватил тебя целиком. Ты стал знаменитым спортсменом, благодаря счастливым случаям, стечению обстоятельств, но больше всего, несомненно, благодаря сильному характеру и воспитанию, которые тебе дали советская школа и родители. И это — не дежурные слова, а истина. «Все течет и все меняется», — гласит мудрая пословица. И наша жизнь со временем подверглась катастрофическим переменам. Прошли времена романтиков, летчиков, ученых, спортсменов. На сцену вышли другие ценности, другие нравы. Все стало цениться другим мерилом — деньгами. В те годы знаменитых спортсменов не одаривали дорогими авто, коттеджами, депутатскими званиями. Помним, что самая большая награда — кость ноги коровы под названием «Муhэ» + минута славы на пьедестале почета, где спортсмену вручались диплом на простой бумаге размером А4, медальончик на атласной ленточке со званием чемпиона. Ты был как раз из этой когорты спортсменов. Рыночные отношения пришли и в большой спорт. Некогда знаменитые спортсмены, которыми гордились все, стали не у дел, пошли другие герои, другие знаменитости. Для выживания в жестких объятиях рынка кто-то ушел в криминальный мир, наиболее предприимчивые для быстрого обогащения занялись торговлей табаком или алкоголем. А наиболее ушлые бросились заполнять пустой рынок шмотками или продуктами питания. Благодаря большому спорту и хорошим генам у тебя крепкое здоровье. Это — большая награда, большое везение. Но ты оказался не только крепким парнем, но еще и мудрым, дальновидным. После ухода из большого спорта ты решил заняться вопросами здоровья, чем многих удивил своим нестандартным намерением. Только потом с годами я поняла, что спорт и здоровье — это единые составляющие в целом здоровья нации. Помню, как вы с Ириной начинали свой бизнес, практически на самом деле на пустом месте, потому что «муhэ» уже давно съели, дипломы и медальон на атласной ленте чемпиона пылились на стене кпд-шки на Петра Алексеева. Денег, сбережений не было, а было только ИМЯ. Свои «хождения по мукам» первых шагов в бизнесе вы пережили вместе, достойно, выйдя победителями в непростых условиях российского предпринимательства. Никогда нигде не жаловались, понимая, что если выбрали эту тернистую дорогу, то не надо ругать ухабы, грязь и пробоины на этой дороге, а надо только двигаться вперед. Теперь вся республика, все медицинские учреждения знают ваш бренд, ваши торговые точки, ваши товары.

Дорогой братик! Дорогой Коля, Николай Александрович! Твоя команда — это твоя семья во главе с Ириной Николаевной, встреча с которой в студенческие годы — тоже твоя большая удача. Если у дерева нет листьев, зачем этому дереву жизнь? Твое семейное древо обросло и продолжает обрастать листьями, значит, продолжение следует! Продолжение бизнеса, продолжение семьи, продолжение звучащей известной фамилии. Известно, что грозовой ветер ломает только слабые деревья…