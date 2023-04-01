Якутский ОМОН Росгвардии «Бизон»

На счету якутского ОМОН 34 выезда в Северо-Кавказский регион, последний из которых пришелся на январь 2017 года. К сожалению, отряд понес боевые потери. 7 января 2000 года в ходе боестолкновения в населенном пункте Герменчук Чеченской Республики героически погиб командир отряда подполковник милиции Александр Рыжиков, которому указом президента Российской Федерации присвоено звание Героя России посмертно. Не вернулся из того боя и пулеметчик младший сержант милиции Станислав Голомарев. Посмертно он награжден Орденом Мужества. В ходе боевых командировок 11 омоновцев получили ранения различной степени тяжести.

Якутский ОМОН зарекомендовал себя как одно из наиболее грамотных и подготовленных спецподразделений России, проявляя храбрость, мужество, отвагу, умение быстро принимать решения в сложной оперативной обстановке, связанной с риском для жизни.

Осенью 2016 года спецподразделения ОМОН МВД вошли в состав войск национальной гвардии Российской Федерации. Приказом Росгвардии Российской Федерации 3 ноября 2021 года подразделению было присвоено название «Бизон». Бизон — одно из самых крупных животных на земле. Он олицетворяет устрашающую и в тоже время мирную мощь и силу, спокойствие и хладнокровие. Бизоны практически не имеют врагов в природе. Застать бизонов врасплох практически не возможно. Однако, при нападении хищников, бизоны благодаря своей сплоченности и организованной обороне, всегда побеждают в схватке. Подразделением была разработана новая эмблема, которую омоновцы с гордостью носят на шевроне.

В феврале 2022 года подразделение было направлено для выполнения служебно-боевых задач в зону проведения специальной военной операции.

За 30 лет, несмотря на различные организационно-штатные изменения, общественно-политическую и экономическую ситуации в стране, ОМОН «Бизон» Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия), опираясь на заложенные традиции, успешно выполняет поставленные государством служебно-боевые задачи в духе верности Присяге и преданного служения Российской Федерации.