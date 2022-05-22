Уникальный случай отлова белой медведицы Томпо в Якутии

Владимир Охлопков: Якутская медведица Томпа необычная и уникальная

Сегодня, в Международный день биологического разнообразия, мы вспоминаем уникальный случай с белой медведицей по кличке Томпа, которая была отловлена ровно год назад, в мае 2021-го, в поселке Джебарики-Хая Томпонского района. Появление краснокнижного животного в окрестностях поселка было неожиданным, так как двумя месяцами ранее медведица была замечена в окрестностях села Барылас Верхоянского района. Она преодолела около 2000 километров от побережья Северного Ледовитого океана. Сейчас хозяйка Арктики благополучно живет в московском зоопарке. Имя Томпа она получила, еще пребывая в якутском зоопарке. В ее отлове участвовали сотрудники Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков. Как проходила операция по спасению животного, вспоминает главный специалист Управления ООПТ Дирекции биоресурсов, биолог-охотовед по специальности Владимир Егорович Охлопков.

— Когда медведица в марте впервые была замечена в Верхоянском районе, тотчас же Дирекцией был организован выезд госинспекторов на снегоходах к месту появления зверя. Госинспекторами Дирекции по Верхоянскому району были обнаружены следы белого медведя, к сожалению, тогда разбушевавшаяся снежная пурга не позволила нашим коллегам нагнать животное. Его дальнейшее передвижение отслеживали районные госинспекторы Дирекции. Нам стало понятно, что медведь идет в одном направлении на юг, не сворачивая с пути. Но он нигде долго не задерживался, поэтому долгое время не могли выследить.

В апреле снова поступил сигнал о том, что уже на реке Хандыга в Томпонском районе к одинокому рыбаку вышел белый медведь, его внимание привлек рыболовный ящик. К счастью, эта встреча не обернулась трагедией. По снятым рыболовом видео, видно было, что зверь голодный, отощавший и совершенно не пугается человека. По поручению Дирекции госинспекторами по Томпонскому району в поселке Хандыга была заранее изготовлена железная клетка-ловушка для поимки краснокнижного животного. Вышестоящим Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) было принято решение отловить белого медведя, так как голодный зверь представлял реальную угрозу жизни и здоровью человека, а также сельскохозяйственным животным, этого нельзя было допустить. Госинспекторы Дирекции продолжали вести мониторинг передвижения зверя, мы боялись упустить его.

Затем в ночь с 10 на 11 мая полярный хищник снова дал о себе знать, появившись на окраине поселка Джебарики-Хая Томпонского района. Жители немедленно оповестили все силовые структуры и нас. Что мне понравилось, глава поселка Владимир ГАЛЬЦЕВ очень грамотно организовал мероприятия во избежание встреч людей с опасным зверем. Оповещение было проведено оперативно, взволнованные жители поселка сидели дома, воздержавшись от посещения леса и примыкающему к лесу территории кладбища, хотя как раз эта дата совпала с родительским днем. Кроме того, Владимир Анатольевич собрал группу из числа опытных охотников и организовал окарауливание поселка, место посадки вертолета и грузовую автомашину с краном-манипулятором для перевозки клетки-ловушки.

В посёлок Джебарики-Хая для отлова белого медведя и его транспортировки в Якутск была оперативно сформирована и направлена на вертолете группа специалистов из числа работников Дирекции и других заинтересованных ведомств и организаций. По пути мы забрали с поселка Хандыга клетку-ловушку, добротно и качественно изготовленную госинспекторами Дирекции по Томпонскому району.

Прибыв в поселок Джебарики-Хая, мы, осмотрев место последнего выхода белого медведя к поселку, обнаружили его свежие следы. С помощью беспилотного летательного аппарата установили нахождение поблизости медведя в примыкающей к поселку густой лесополосе. Было решено установить клетку-ловушку на опушке лесополосы под насыпной дорогой рядом с медвежьей тропой. Для приманивания медведя к ловушке на расстоянии 100 метров в лесу на медвежьей тропе я оставил пахучий след в виде струи рыбьего жира, который подвел к клетке-ловушке. Также в самой клетке оставил рыбий жир в ведре. Чтобы не тревожить зверя, все люди отошли на достаточное расстояние. Сам я залег за насыпной дорогой, держа в руках веревку от сторожка дверцы клетки-ловушки. Потом ко мне присоединился научный сотрудник ИБПК СО РАН Егор КИРИЛЛИН. Белый медведь, учуяв запах рыбьего жира, появился на опушке леса примерно через полтора часа. Зверь, подойдя к клетке, не сразу зашел, видно было, что немного испугался, долго принюхивался. А в это время мы терпеливо ждали за дорогой, были сомнения, что не зайдет, и план сорвется. Но на этот случай был разработан и другой вариант поимки зверя. Отмечу, что операция прошла строго по намеченному плану, оперативная группа сработала как один отлаженный механизм под руководством первого заместителя директора ГБУ РС(Я) «ДБР, ООПТ и ПП» Анатолия АЛЕКСЕЕВА. В случае чего, наши коллеги были на подстраховке со спецсредством для обездвиживания зверя, которое не пришлось применять. Когда белый медведь все-таки решился зайти в клетку, я дернул веревку, и дверца клетки захлопнулась надежно.

Как и ожидалось, зверь был недоволен, шумел немного. Но такую ситуацию мы тоже заранее предусмотрели, накрыли его плотным тентом, и он понемногу успокоился. Благодаря слаженным действиям оперативной группы, а также активной помощи администрации и населения поселка Джебарики-Хая, которые провели подготовительные работы к нашему приезду, нам удалось быстро отловить животное, доставить его на вертолет и отправить в Якутск в зоопарк «Орто Дойду».

Боялись ли мы? Боязни здесь не место, от нас зависела безопасность жителей района. Волнение было, но нас не покидало предчувствие положительного исхода этой необычной истории. И у меня, и у моих коллег из оперативной группы был опыт отлова как белого, так и бурого медведей. Но это уникальный случай, впервые в новейшей истории России и Евразии, что такой редкий вид краснокнижного животного с арктическим ареалом обитания так далеко забрался вглубь материка. Молодая медведица, скорее всего, из любопытства последовала на юг, путешествовать, чтобы изведать новые места.

Что интересно, попав в клетку-ловушку, белый медведь повел себя спокойно и озлобленность к людям не проявлял. Поэтому мы рассматривали и такую версию, что он клеточный зверь, сбежавший с неволи. Потом эта версия отпала напрочь, когда опытные специалисты Московского зоопарка, где сейчас живет Томпа, заявили, что она выросла в дикой природе и умеет охотиться.

Однозначно, нам всем теперь будет что вспомнить на старости. Даже то, что на обратном пути в Якутск мы летели с открытыми иллюминаторами, чтобы нашей путешественнице из холодных северных широт было комфортно, так как жару белые медведи не переносят.

Я до сих пор слежу за судьбой Томпы, постоянно захожу на сайт и в соцсети Московского зоопарка. Конечно, волнуюсь за нее, как за старого друга, и очень рад, что Томпа быстро адаптировалась к новым условиям и чувствует себя хорошо, ведь она попала в руки профессионалов. Но до сих пор непонятно, оставят ли ее в этом зоопарке. Она молодая медведица, все у нее впереди. Однозначно, на мой взгляд, Томпу нельзя отпускать на волю, так как она не чувствует страха перед человеком.

По информации Московского зоопарка, Томпа ест хорошо, любит мясную и рыбную пищу, и даже ест фрукты и овощи. Очень четко просчитывает все возможные варианты, как достать игрушку, как выковырять еду, быстро приспосабливается к каждой ситуации.

В этом зоопарке ее очень полюбили. За ее ум и находчивость, сотрудники зоопарка отзываются о Томпе как о «неординарной личности» и «вундеркинде». Медведица, по словам специалистов, фантастически умная, скоординированная, хорошо развита и предприимчива. Свои сильные стороны арктический хищник показывает в тренинге, она прекрасно выполняет все, о чем ее просят.

Якутская медведица Томпа в надежных руках профессионалов, ею занимается сильная команда Московского зоопарка. Так же, как и наши специалисты, они склонны к мнению, что в природе арктический хищник создаст проблемы для человека, поскольку он подойдет к людям, этому медведю требуется профессиональный уход.