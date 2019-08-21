Правление Союза журналистов Якутии соболезнует

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) и совет ветеранов-журналистов выражают глубокое соболезнование детям, внукам, правнукам, родным и близким по поводу кончины после продолжительной тяжелой болезни на 81 году жизни ветерана труда, якутской печати, члена Союза журналистов России, талантливого журналиста, поэта-романтика, руководителя литературного объединения «Белая лошадь», проработавшего ответственным секретарём газет «Молодёжь Якутии» и «Социалистическая Якутия» КУЛАЧИКОВА Альфреда Серафимовича. Светлая вечная память. Гражданская панихида состоится 23 августа в 12.00 в ритуальном зале медцентра.

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