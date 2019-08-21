21.08.2019
21:28
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Общество
Правление Союза журналистов Якутии соболезнует
Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) и совет ветеранов-журналистов выражают глубокое соболезнование детям, внукам, правнукам, родным и близким по поводу кончины после продолжительной тяжелой болезни на 81 году жизни ветерана труда, якутской печати, члена Союза журналистов России, талантливого журналиста, поэта-романтика, руководителя литературного объединения «Белая лошадь», проработавшего ответственным секретарём газет «Молодёжь Якутии» и «Социалистическая Якутия»
КУЛАЧИКОВА Альфреда Серафимовича.
Светлая вечная память.
Гражданская панихида состоится 23 августа в 12.00 в ритуальном зале медцентра.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
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