Как Якутия готовится к пожароопасному периоду — 2022

Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ, отвечая на вопрос SakhaLife на встрече с журналистами в пятницу.

— Пожароопасный сезон этого года отличался наибольшей горимостью. В течение всего пожароопасного сезона установились повышенные температуры, отсутствие обильных осадков и высокая ветровая нагрузка способствовали дестабилизации лесопожарной обстановки. В данный момент подводятся окончательные итоги пожароопасного сезона, по которым сделаны выводы.

Мы уже сейчас начали работу по созданию эффективной системы охраны лесов от пожаров в республике, обеспечивающей сокращение площади лесных пожаров на пожароопасный период 2022 года и последующие годы, уменьшение ущерба от лесных пожаров, увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, достижение увеличения численности постоянных работников лесопожарных формирований, обеспеченности средствами тушения лесных пожаров и лесопожарной техникой до действующих нормативов.

Для этого мы будем увеличивать площади охвата активно охраняемой территории, создадим условия для прибытия к месту возникновения пожара и начала тушения в максимально быстрые сроки с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, организации эффективного руководства объединенных сил лесопожарной службы, формирований федерального резерва, подразделений противопожарной службы, формирований органов местного самоуправления и других формирований при тушении крупных лесных пожаров, обеспечение устройства и создание противопожарных барьеров для защиты населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения, повышение качества и увеличение объемов противопожарных мероприятий на землях лесного фонда, увеличение численности постоянных работников лесопожарных формирований, улучшение материально-технического обеспечения лесопожарных учреждений.

В 2022 году Республике Саха (Якутия) из федерального бюджета на осуществление мер по охране лесов от пожаров предусмотрено 1 619,3 млн. руб., из них дополнительное финансирование составляет 1 170, млн.руб. по следующим мероприятиям: тушение лесных пожаров – 309,4 млн.руб., мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования – 33,6 млн.руб., авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров — 640,5 млн.руб.,увеличение численности работников ПДПС – 186,7 млн.руб. (дополнительно 184 ед.).

Речь идет о планируемых цифрах, еще раз отметил Дмитрий Садовников.