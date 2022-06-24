Дни Татарстана в Якутии: выставка «1100 лет принятия ислама»

Исторический парк «Россия – Моя история» ждет гостей 26, 29 и 30 июня на выставку ко Дням Татарстана в РС(Я)

С 26 июня по 30 июня 2022 года в Историческом парке «Россия – Моя история» будет работать новая выставка «1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией», проводимая в рамках Дней Республики Татарстан в Якутии и 100-летия образования ЯАССР.



Торжественное открытие выставки состоялось 24 июня при участии председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнары Закариевны Габдрахмановой и заместителя министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислава Валерьевича Левочкина. Также на открытии и первом показе выставки присутствовала делегация Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу, директор Исторического парка «Россия – Моя история» в Казани Татьяна Ильина.

Якутия – первая республика, которая приняла эту выставку в мультимедийном формате. Весь контент этой выставки был представлен в День принятия ислама в Государственной Думе РФ.



«Эта экспозиция – величайшая возможность прикоснуться к истории мусульманства, поскольку мы часто забываем, что мусульманство – это вторая по величине религия Российской Федерации и татары – это второй по многочисленности народ России. Сейчас, в новых политических условиях «восточный поворот» приобретает особое значение. Нам очень интересно знать, как это было. Я думаю, что многие наши специалисты, студенты, широкий круг общественности заинтересуются и подойдут на эту выставку», — отметил Владислав Валерьевич.

Выставка основана на архивных документах из архивных фондов Республики Татарстан и других регионов России и сформирована по хронологическому принципу и содержит документы, связанные с принятием ислама Волжской Булгарией в 922 году, развитием ислама в эпоху Золотой Орды и после ее распада, в период существования Российской империи, в годы советской власти и в современной России.



Мультимедийная экспозиция «1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией» раскрывает историю развития ислама через такие темы, как рукописи и трактаты, исламское образование, исламская архитектура, мусульмане на государевой службе.

Выставка работает для всех посетителей 26, 29 и 30 июня с 10.00 до 19.00 бесплатно.



