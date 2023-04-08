Жители олекминского села Тяня: Мы против разработки нового месторождения золота

ООО «Нордголд Менеджмент» планирует расширение своей деятельности. Недропользователь хочет приступить к разработке третьего по счету месторождения золота на территории Тянского национального наслега Олекминского района Якутии. Об этом говорили на общественных слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду, которое прошло 6 апреля, в Тяне.

Напомним, что золотодобыватели обосновались на территориях оленеведодческого хозяйства «Тяня» давно и с сельхозкооперативом у недропользователей натянутые отношения. Несмотря на попытки сотрудничества оленеводов и разрешение добычи золота, количество оленей из года в год сокращается, что вполне беспокоит население. При этом сотрудничество часто выходит на уровень формальности.

Представители золотодробытчиков.

«Из-за интенсивной добычи золота сильно меняется экология в нашей местности – гибнет рыба, проводится рубка леса, за счет расширения и усиления антропогенного воздействия ареал обитания оленей сокращается», – говорят жители. Так, например, золотодобыватели показали видеопрезентацию, где рассказали об экологических акциях в Якутии: о выводе мальков молоди рыбы, посадке деревьев. Однако, никаких подобных мероприятий не было на территории Олекминского района, где идет непосредственная добыча полезных ископаемых.

Население села Тяня и оленеводы выступили с резкой критикой ГОК «Токкинское», которое стало предметом обсуждения компании с местным населением. Горнодобывающее предприятие намеревается перерабатывать золотоносные руды месторождения «Токкинское» методом кучного выщелачивания. И представила на суд жителей ОВОС – Оценку воздействия на окружающую среду.

В общественных обсуждениях приняли участие: руководитель Управления по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Нордголд Менеджмент» Александр Бурмистров, руководитель СК «Токко» ООО «Рудник Таборный» Максим Бычков, главный инженер проектов ООО «СПб –Гипрошахт» Аелксандр Миронов, эколог ООО «СПб – Гипрошахт» Виталий Воронов, главный инженер проектов ООО «Геотехпроект» Павел Основин, начальник производственно-технического отдела ООО «Рудник Таборный» Алексей Оградов, начальник отдела капитального строительства Александр Гудзенко, специалист по внешним коммуникациям Диана Асонова. От района были представители района – заместители главы МР «Олекминский район» Петр Федоров, Евгений Березин, руководитель Олекминского комитета Государственного экологического надзора Виктор Филиппов, председатель постоянной комиссии по развитию сельского хозяйства и охраны природы районного Совета депутатов Андрей Копылов, вице-президент Ассоциации КМНС РС (Я) Вячеслав Шадрин, глава Тянского наслега Алексей Николаев и жители.

Жители с. Тяня Олекминского района

Несмотря на представленные документы (разработкой ОВОС занималась компания «СПб – Гипрошахт») недропользователи не ответили на вопросы жителей, когда вырастет ягель и вернутся на исконные пастбища олени после рекультивационных работ. Жители возмутились, что экологи компании утверждают, что на территории не растут редкие растения и нет представителей краснокнижных животных.

Беспокойство населения вызывает то, что рудник планируют расположить на берегу реки Токко в 700 метрах. Все талые и сточные воды будут поступать в речную систему. Несмотря на заверения, что компания намеревается брать воду с близлежащих озер, в частности о. Усу. Жители уже знакомы, как с приходом горняков, в реке Токко значительно сократились запасы рыбы, что являлось основным прокормом для населения.

В знак протеста большинство жителей покинули заседание общественных обсуждений. Население возмутилось тем, как формально подготовлены документы ОВОС, о чем свидетельствуют письменные комментарии и обоснование Ассоциации КМНС Якутии.

Несмотря на то, что ООО «Нордголд Менеджмент» работает в Якутии не первый год, он в очередной раз показал свое пренебрежительное и неуважительное отношение к местному населению и их интересам. Годы сотрудничества и реализации горного проекта должны были промышленников слышать и поддерживать якутян, однако, это по факту оказалось очередным давлением со стороны крупного бизнеса.

Жители Тянского наслега Олекминского района

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Текст опубликован полностью с сохранением орфографии и пунктуации оригинала