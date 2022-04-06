Якутские биотехнологи разработали вакцину, которой будут прививать лошадей в России, Казахстане и Монголии

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике Андрей НАХОДКИН 30 марта 2022 года провел личный прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Проблемы и перспективы развития табунного коневодства в республике затронул в своем обращении к народному депутату пенсионер, проживающий в г. Якутске. Андрей Находкин ознакомил заявителя с альтернативным проектом закона «О традиционном табунном коневодстве», который разрабатывается с 2014 года. Депутат также пояснил, что в дальнейшем будет проводиться работа по внесению изменений в действующий закон. Вопрос принят к сведению.

Доктор ветеринарных наук, профессор «ЯНИИСХ» обратился по вопросу финансирования вакцин для лошадей, разработанных ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН «ЯНИИСХ». Клинические испытания, проведенные на 117 особях из молодняка лошадей, показали высокую эффективность вакцинопрофилактики, доходящую до 100 процентов. Это значимый успех как якутских биотехнологов, так и всей отрасли якутского табунного коневодства. Она будет производиться на мощностях в г. Якутске как для российских конезаводчиков, так и коневодов Казахстана. Для Монголии запланировано производства на биотехнологических предприятиях самого государства по лицензиям ученых-биотехнологов Республики Саха (Якутия).

Председатель постоянного комитета Андрей Находкин ответил, что при уточнении параметров госбюджета республики вопрос финансирования вакцины решен.