09.04.2021
20:17
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Светская хроника
Якутская скрипачка начала карьеру в моделинге
Молодая скрипачка Айна Иванова, проживающая в Нью-Йорке, уверенно входит в рекламный мир. Не так давно девушка стала официальной моделью для рекламы Xbox от Microsoft. Новый успех якутянки — это приглашение на съемку ролика для известного профессионального бейсбольного клуба METS.
Айна обучалась в Высшей школе музыки РС(Я), успешно выступала в составе «Виртуозов Якутии». По словам девушки, новое занятие — моделинг — придает ей уверенности, служит терапией от негатива.
Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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