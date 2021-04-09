Якутская скрипачка начала карьеру в моделинге

Молодая скрипачка Айна Иванова, проживающая в Нью-Йорке, уверенно входит в рекламный мир. Не так давно девушка стала официальной моделью для рекламы Xbox от Microsoft. Новый успех якутянки — это приглашение на съемку ролика для известного профессионального бейсбольного клуба METS.

Айна обучалась в Высшей школе музыки РС(Я), успешно выступала в составе «Виртуозов Якутии». По словам девушки, новое занятие — моделинг — придает ей уверенности, служит терапией от негатива.