17.12.2022
13:10
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Светская хроника

Видео: Аяна Николаева, дочь Ил Дархана, на соревнованиях по бальным танцам

Дочь главы Якутии Аяна Николаева с партнёром Серафимом достойно выступили на престижных всероссийских соревнованиях Kazan Kremlin Cup сообщает тгк Pryanya Якутия.

Источник: тгк Pryanya Якутия.
Один комментарий на «Видео: Аяна Николаева, дочь Ил Дархана, на соревнованиях по бальным танцам»
  1. Бэргэн 17.12.2022 13:51

    Молодцы! Браво!

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