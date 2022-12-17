17.12.2022
13:10
1459
Светская хроника
Видео: Аяна Николаева, дочь Ил Дархана, на соревнованиях по бальным танцам
Дочь главы Якутии Аяна Николаева с партнёром Серафимом достойно выступили на престижных всероссийских соревнованиях Kazan Kremlin Cup сообщает тгк Pryanya Якутия.
Источник: тгк Pryanya Якутия.
Один комментарий на «Видео: Аяна Николаева, дочь Ил Дархана, на соревнованиях по бальным танцам»
Добавить комментарий Отменить ответ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.12.2022
0
623
17.12.2022
0
670
17.12.2022
0
197
17.12.2022
0
1415
17.12.2022
0
511
17.12.2022
0
467
17.12.2022
0
980
17.12.2022
0
202
17.12.2022
0
176
17.12.2022
0
152
17.12.2022
0
196
17.12.2022
0
1800
17.12.2022
0
268
17.12.2022
0
900
17.12.2022
0
787
17.12.2022
0
1442
17.12.2022
0
270
17.12.2022
0
1040
17.12.2022
0
575
17.12.2022
0
842
17.12.2022
0
1003
17.12.2022
0
13514
17.12.2022
0
1329
16.12.2022
0
983
16.12.2022
0
330
16.12.2022
0
1204
16.12.2022
0
488
16.12.2022
0
1694
16.12.2022
0
859
16.12.2022
0
876
16.12.2022
0
1310
16.12.2022
0
954
16.12.2022
0
354
16.12.2022
0
717
16.12.2022
0
696
16.12.2022
0
2315
16.12.2022
0
715
16.12.2022
0
693
16.12.2022
0
1873
16.12.2022
0
1243
16.12.2022
0
1186
16.12.2022
0
649
16.12.2022
0
366
16.12.2022
0
314
16.12.2022
0
301
16.12.2022
0
2128
16.12.2022
0
1372
16.12.2022
0
449
16.12.2022
0
539
16.12.2022
0
1200
16.12.2022
0
1084
16.12.2022
0
1876
16.12.2022
0
865
16.12.2022
0
1025
16.12.2022
0
799
16.12.2022
0
3415
16.12.2022
0
838
16.12.2022
0
796
16.12.2022
0
901
16.12.2022
0
1829
16.12.2022
0
1928
ТОП НОВОСТИ
13.12.2022
5
192978
11.12.2022
0
74711
13.12.2022
7
19010
13.12.2022
5
18937
16.12.2022
0
17894
17.12.2022
0
13918
14.12.2022
3
11641
15.12.2022
1
9463
12.12.2022
2
7994
12.12.2022
0
7239
Молодцы! Браво!