Ушел из жизни экс-вице-президент Якутии Спартак Борисов

Сегодня, 23 марта в Москве ушел из жизни Спартак Степанович БОРИСОВ, сообщил SakhaLife Валерий МЕКУМЯНОВ, ранее работавший его помощником.

Как сообщил Валерий Петрович, в последние годы семья Борисовых живет в Москве. Спартак Степанович сломал ногу, затем было несколько операций. Он серьезно болел.

— Я всего неделю назад разговаривал с ним. Голос был бодрый, сказал «Иду на поправку». И вот так вышло… — говорит Мекумянов.

СПРАВКА

Борисов Спартак Степанович, (род. 22 ноября 1936 года в Олекминске, Якутской АССР) — советский, а затем российский хозяйственный и политический деятель, политик. Депутат Верховного Совета Якутской АССР (1990), депутат Якутского горсовета шести созывов, делегат ХХVIII съезда КПСС. Глава Администрации г. Якутска (с 1995 года по 1997 год)[1]. Вице-президент Республики Саха (Якутия) (с 1998 года по январь 2002 года). Советник президента Якутии на общественных началах (с февраля 2002 года по 30 марта 2007 года).

Биография

В 1957 году, окончив Могилёвский машиностроительный техникум, устроился на должность мастера-монтажника управления «Востоктехмонтаж» в г. Братске Иркутской области.

С 1957 года по 1959 год проходил службу в Забайкальском военном округе.

С 1959 года по 1960 год работал в мастером, затем прорабом и исполняющим обязанности начальника участника в управлении «Сибтехмонтаж» г. Братск.

С 1960 года по 1966 год — начальник участка управления «Сибтехмонтаж».

С 1974 года по 1979 год — работал начальником управления и заместителем управляющего МУ треста «Сибтехмонтаж», г. Якутск.

С 1979 года по 1992 год — стал управляющий трестом «Северовостокхиммонтаж», г. Якутск. При участии Борисова были построены алмазодобывающие фабрики, объекты золотодобывающей промышленности Южно-Якутского угольного комплекса, Якутская ТЭЦ, ГРЭС, Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ.

С 1995 года по 1997 год — глава Администрации г. Якутска.

С 1998 года по 2002 год — вице-президент Республики Саха (Якутия).