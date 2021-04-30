Страстная суббота 2021 — что категорически нельзя делать 1 мая

Последний день Великого поста перед светлой Пасхой Великая суббота (Страстная суббота) в 2021 году приходится на 1 мая

Великая суббота – это шестой день Страстной недели, которой заканчивается Великий пост, длящийся 48 дней.

Страстная суббота – это суббота Страстной седмицы, посвящённая воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад (согласно вероучению большинства христианских конфессий), она является также приготовлением к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

Службы Великой субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения, и ряд литургических особенностей этого дня прослеживается уже в памятниках IV века («Паломничество Эгерии»). К числу таких особенностей можно отнести следующие:

Великая суббота — постная суббота и одновременно канун Светлого Воскресения. В связи с этим в богослужении Великой субботы прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты.

По обычаю важнейших постных дней литургия совершается после вечерни (как в Великий четверг, навечерия Рождества Христова и Богоявления).

В этот день совершалось крещение оглашенных, в связи с чем в богослужении присутствуют многочисленные ветхозаветные чтения.

При произнесении ектений и при малом и великом входе на Литургии духовенство становится не на амвоне (как обычно), а перед плащаницей на средине храма.

Великая суббота 2021 — что категорически нельзя делать 1 мая

Касательно ограничений Великая суббота является одним из самых строгих дней Великого поста. Запреты в этот день распространяются и на еду, и на действия человека.

Основные запреты Страстной субботы (Страстная суббота, что нельзя делать):

Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;

Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);

Нельзя смеяться, танцевать и петь;

Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;

Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

Также запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;

Нельзя мыться;

Запрещаются работы по саду;

Есть также запрет на занятия рукоделием;

Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ;

Страстная суббота 2021 — традиции, обычаи и приметы (что можно делать)

По погоде на Страстную субботу можно определить погоду на лето:

Ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

Последний день поста считается еще скорбным днем. В этот день нельзя смеяться и веселиться. Считается, что человек, который проведет Страстную субботу в веселье и смехе, весь год будет плакать.

Нельзя в Великую субботу ничего выносить, и тем более давать из дома. Считается, что можно отдать свое благополучие и достаток.

Также нельзя в этот значимый день ловить рыбу и охотиться, ведь во время поста запрещено употреблять продукты убитых животных. Поэтому не стоит этого делать, чтобы не накликать на себя несчастья.

Хозяйки в Страстную субботу всегда красили яйца и пекли куличи. Самым распространенным цветом для окрашивания яиц считается красный. Вы также можете дать волю своей фантазии и расписать яйца вручную. У каждой женщины есть свой проверенный рецепт куличей, и у каждой хозяюшки они получаются по-своему. Общим правилом по приготовлению куличей считается то, что в доме должна быть соответствующая обстановка. В комнате, где будет всходить тесто, нужно ходить тихонько и исключить из словесного оборота ругань и сквернословие, дабы ваши пасхальные куличи были приготовлены в мире и любви.

Страстная суббота – это день мира и доброты. Поэтому попросите прощения у своих родных и близких. Может быть, вы кого-то обидели словом или делом. Не тяните с собой тяжесть обид на этот светлый праздник.

Также в субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, которых вы встретите на своем пути. Ну а родственники и близкие вам люди на должны остаться без пасхальных подарков. Как и на протяжении всей Страстной недели, в Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные торжества и вообще веселиться.