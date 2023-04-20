Как будут летать самолеты во время ремонта аэропорта Якутск?

С 15 мая продолжится реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Как якутянам распланировать поездки в период летних отпусков, какие авиакомпании и самолёты будут выполнять рейсы, а также о маршрутах ЯСИА рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Ольга Рафаилова.

Какие самолёты будут летать до Якутска?

В 2023 году планируется два этапа ограничений длины взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Это значит, что:

с 15 мая до 15 июня длина полосы составит 1650 метров. В этот период магистральные авиаперевозки до центральных регионов России будут выполнять две авиакомпании: «Якутия» на Boeing-737-700 до Москвы и Санкт-Петербурга с технической посадкой в Нижневартовске (1-2 рейса в день, 124 места) и «Сибирь» (S7) на самолёте Embraer 170 до Новосибирска (три рейса в день, 78 мест);

с 16 июня до 1 октября длина полосы составит 1800 метров. В этот период авиакомпания «Якутия» планирует дополнительно выполнять рейсы на Boeing-737-800 и SSJ-100 с частотой три рейса в день. Авиакомпания «Сибирь» перейдёт на выполнение полётов самолётами А-320 и А-320neo с частотой 5-6 рейсов в день. Также планируется начало полётов авиакомпанией «Уральские авиалинии» в Екатеринбург на самолёте А-319 по пять раз в неделю.

Останутся ли прямые рейсы из Якутска?

Авиакомпания «Якутия» единственная из авиакомпаний, которая будет выполнять прямые перелёты в Москву и Санкт-Петербург. При этом ввиду ограничений по загрузке самолёта при вылете из Якутска будет производиться техническая посадка для дозаправки в Нижневартовске. Обратный рейс в Якутск будет выполняться без промежуточной посадки.

Также прямые рейсы будут выполняться до Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Владивостока и других дальневосточных аэропортов.

Полностью на ЯСИА