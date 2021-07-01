Алексей Еремеев сообщил о своих планах

Новый председатель Ил Тумэн планирует будущую работу.

Алексей Еремеев в своем выступлении выразил благодарность Главе РС(Я) Айсену Николаеву, фракции «Единая Россия», коллегам от других партий за поддержку своей кандидатуры. Еремеев высказал ряд своих предложений, касающихся улучшения деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва.

Как считает Алексей Ильич, необходимо, во-первых, значительно улучшить качество законопроектов, которые вносятся на пленарное заседание.

«За три года работы Госсобрания (Ил Тумэн) шестого созыва на пленарном заседании отклонено 9 проектов законов и 6 постановлений. Для сравнения: за весь пятый созыв было отклонено 5 нормативных актов, за четвертый — 3 нормативных акта, за третий – 8 нормативных актов. Мы прошли уже половину пути и в разы увеличили число отклоненных нормативных актов. Это говорит о том, что качество законодательной работы шестого созыва оставляет желать лучшего», — высказал свое мнение парламентарий.

Еремеев обратился к председателям комитетов, к «основному ядру работы парламента республики», с предложением вносить на пленарные заседания «абсолютно подготовленные, согласованные проекты законов и постановлений», которые должны пройти все этапы обсуждения на уровне комитетов. Если есть необходимость, предлагается обеспечить и другие формы работы парламента в виде круглых столов и парламентских слушаний для обсужения законопроектов.

Вторым важным приоритетным направлением предлагается усилить работу с федеральными органами власти. «Для сравнения: в 2020 году в Ил Тумэн поступило 904 проекта федеральных нормативных актов, а мы отреагировали только на 57 (6,3%)», — привел пример Алексей Ильич. Он предложил активизировать работу в этом направлении, как единственному органу, который имеет право законодательной инициативы на федеральном уровне.

В-третьих, Еремеев предложил тщательно продумать над количеством проводимых мероприятий в парламенте.

«За шестой созыв проведено 25 парламентских слушаний, 93 правительственных часа, 88 круглых столов. За пятый созыв у нас проведено 30 парламентских слушаний, 42 правительственных часа, 66 круглых столов. По некоторым формам произошло увеличение количества в разы. Это не говорит о том, что не будем проводить такие формы работы. Нам надо максимально синхронизироваться с Правительством РС(Я), нам нужно тщательно продумать, чтобы эти работы, прописанные в Регламенте Ил Тумэна, приносили максимальную эффективность», — считает парламентарий.

В-четвертых, народный депутат РС(Я) предложил усилить работу с муниципалитетами по их законодательным инициативам.