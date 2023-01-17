Айсен Николаев: Доченька, с Днем рождения!

Айсен Николаев поздравил свою дочь с днем рождения в ВКонтакте:

Доченька, с Днем рождения!

Мне, как папе, не верится, что тебе уже 16 лет. А для меня ты все та же малышка, которой я пел колыбельные и рассказывал волшебные сказки. Помнишь? Никогда не переставай верить в это волшебство – оно всегда рядом.

Пусть твоя жизнь будет наполнена чудесными, яркими моментами, верными друзьями, пусть перед тобой открываются все горизонты! Желаю, чтобы ты достигла всего, о чем мечтаешь! Я тебя очень сильно люблю!