17.01.2023
23:35
262

Светская хроника

Айсен Николаев: Доченька, с Днем рождения!

Айсен Николаев поздравил свою дочь с днем рождения в ВКонтакте:

Доченька, с Днем рождения!

Мне, как папе, не верится, что тебе уже 16 лет. А для меня ты все та же малышка, которой я пел колыбельные и рассказывал волшебные сказки. Помнишь? Никогда не переставай верить в это волшебство – оно всегда рядом.

Пусть твоя жизнь будет наполнена чудесными, яркими моментами, верными друзьями, пусть перед тобой открываются все горизонты! Желаю, чтобы ты достигла всего, о чем мечтаешь! Я тебя очень сильно люблю!❤

Фото: ВКонтакте
Источник: ВКонтакте
Один комментарий на «Айсен Николаев: Доченька, с Днем рождения!»
  1. Николай 18.01.2023 00:06

    Молодец наш Ил Дархан. Дочка умница, красавица. Так хорошо, публично поздравил, дал пример что семейное счастье прежде всего. Семья крепка и Родина крепка.
    Кыыска: Баартаах буол, олумэ охтума, куттаныма!

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх