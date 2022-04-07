Журналист вспоминает, как Жириновский поддержал якутский спорт

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ был яркой и неординарной личностью в большой политике России. Обычно об ушедших – хорошо или ничего. Но в случае Жириновсокго в профессиональных ватсап-группах якутских журналистов разгорелись жаркие баталии. Разные стороны приводили свои доводы. Особенно горячо «топил» за Жириновского Александр СТРУЧКОВ, известный журналист, один из медиа-организаторов Игр «Дети Азии». Свои воспоминания Александр изложил специально для SakhaLife.

Я несколько раз работал на мероприятиях с участием Владимира Вольфовича ЖИРИНОВСКОГО, даже брал у него короткие интервью, бывал на его пресс-конференциях. Запомнился очень хорошо один эпизод.

Летом 2016 года мы готовились открыть в Госдуме России фотовыставку, посвященную VI Международным играм «Дети Азии». Ставилась задача пригласить максимальное количество известных спортсменов, руководителей. И тут я вспомнил о своем однокурснике по РАГСу, депутате Госдумы из фракции ЛДПР. Появилась идея пригласить председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Однокурсник выслушал меня и попросил некоторое время. Через несколько дней он перезвонил и сообщил, что Владимир Вольфович непременно подойдет на нашу фотовыставку, и он просит предоставить максимальное количество справок и документов по играм «Дети Азии». Я все подготовил и передал однокурснику. Через некоторое время снова он перезвонил и попросил дать дополнительную справку для Жириновского по национальным видам спорта Якутии.

И вот выставка открыта. Среди гостей в первых рядах Владимир Жириновский. Он улыбается, общается и уточняет некоторые детали предстоящих спортивных игр у наших организаторов. Вот лидер ЛДПР остановился у постера с мас-рестлерами. Владимир Вольфович оборачивается к заместителю министра спорта России, олимпийскому чемпиону КОЛОБКОВУ: «Павел, а ты знаешь этот вид спорта?». Колобков что-то невнятно отвечает и тут Жириновский торжествует:

«Это – якутский мас-рестлинг! Отличный вид спорта, это будущая олимпийская дисциплина. Эх ты, минспорт, таких вещей не знаешь!».

И затем без паузы весьма увлеченно Жириновский читает заместителю министра просто замечательную лекцию о якутских национальных видах спорта. И вот начался подход прессы. Жириновский в доли секунды совершенно преображается из доброжелательного, улыбчивого гостя в того самого медийного лидера партии ЛДПР. С ходу громко заявляет, что в Якутске пройдут, на самом деле, настоящие Олимпийские игры.

«Зачем лететь через океан в Рио-де-Жанейро? Вот у нас в Якутии, за Уралом, состоятся свои Олимпийские игры. Надо туда всем лететь и смотреть, радоваться и переживать за участников».

И очень серьезно и проникновенно Владимир Вольфович добавил, что для юных спортсменов из других регионов России знакомство с Якутией станет очень важным шагом в познании своей страны.

Эти слова облетели все федеральные телеканалы и информагентства. Я был приятно удивлен стилем работы Владимира Вольфовича. Стало ясно, что за каждым его выступлением, за многими яркими словами стоит системная работа с документами, глубокая аналитика и безусловный талант яркого политика и оратора.