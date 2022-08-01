«Железные дороги Якутии» подарили алданцам праздник семьи, любви и верности!

В субботу, 30 июля, в Алдане на площади Ленина при поддержке Акционерной компании «Железные дороги Якутии» состоялся «Алданский фестиваль семьи, любви и верности».

Для жителей Алданского района была подготовлена большая развлекательная программа, их ждали выступления артистов, флешмоб невест, фестиваль воздушных шаров, фееричное световое шоу, фейерверк и другие сюрпризы.

Для детей были организованы игровые точки. Юные алданцы получили возможность бесплатно принять участие во многих интересных и увлекательных аттракционах и развлечениях.

В течение всего праздничного дня проводились розыгрыши подарков от компании «Железные дороги Якутии». Любой желающий мог получить лотерейный билет и, вписав в него свой номер телефона, опустить его в лототрон. Счастливчики выиграли телевизор, ноутбук, планшет, смартфон, микроволновую печь, робот пылесос.

Главными героями праздника стали семейные пары. Их и всех гостей мероприятия с Днем семьи, любви и верности поздравил глава Алданского района Александр Шестопалов. Он вручил награды трем семейным парам, которые прожили в браке более 50 лет грамоты и медаль «За любовь и верность», учреждённую Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации».

Шестнадцать семейных пар удостоились награждения памятным знаком «За любовь и верность» Главы муниципального района «Алданский район». Также свои награды семейным парам вручили глава г. Алдана Александр Бугай, глава п. Ленинский Светлана Гордиенко, глава г. Томмот Александр Самарский, глава п. Нижний Куранах Александр Усенко.

В рамках фестивальных мероприятий чествовали и железнодорожников, отмечающих свой профессиональный праздник в первое воскресенье августа, профессия которых важна и ответственна. Благодаря тысячному коллективу Акционерной компании «Железные дороги Якутии» бесперебойно обеспечиваются грузовые и пассажирские перевозки для нужд нашей республики.

Приветствуя гостей фестиваля, исполнительный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Дмитрий Викторович Кондратов сказал: «Сегодня «Железные дороги Якутии» встречают профессиональный праздник уверенными показателями работы. За первое полугодие мы перевезли на 20% грузов больше чем в прошлом году, кратно растет количество пассажиров перевеянных вагонами АК «ЖДЯ» (122 тыс. за первое полугодие). Мы обеспечили гарантированный северный завоз топливно-энергетических грузов и товаров народного потребления, выходим на новый виток развития пассажирских перевозок, совершенствуем нашу технологию работы, активно учувствуем в социально значимых проектах по территориям прохождения стальной магистрали».

«Железные дороги Якутии» не стоят на месте, компания растет и развивается дальше. Дмитрий Викторович поделился планами на будущее: «Впереди новые проекты — не за горами запуск пассажирского поезда Нижний Бестях – Благовещенск, для проекта «Мечела» строится новая станция Тит, ждет железную дорогу Таежнинский ГОК, Эльконка. Мы изменяем логистику и начинаем силами ЖДЯ отправлять грузы со станций Московского узла, и обязательно наши поезда поедут на Магадан.

Он отметил, что все это создается самоотверженным трудом слаженного коллектива ЖДЯ и призвал своих коллег верить и реализовывать миссию железнодорожной компании – создавать условия для развития родного края и нашей страны, гордиться профессией железнодорожника.

«Сегодня очень символично, что мы принимаем участие в фестивале Алданского района семьи, любви и верности – празднике, посвящённым нравственным и духовным семейным ценностям. Это основа гармоничного общества, нашей компании, это ценности, которые необходимо поддерживать и развивать. Желаем всем мирного неба, благополучия, любви в ваших сердцах, теплоты и уюта в семьях» — сказал Дмитрий Кондратов.

Он также вручил награды работникам Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Для жителей и гостей праздничного мероприятия был организован концерт с участием популярных и известных музыкальных коллективов Республики Саха (Якутия), г. Владивостока и Хабаровска, заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) Саины.

Специальными гостями фестиваля стали российский певец, рэпер, участник шоу «Фактор А» и «Голос-1» Артём Качер, который своим зажигательным выступлением зажег гостей праздника и звезда российской эстрады, певец, композитор, поэт и продюсер Игорь Николаев, чье творчество знают несколько поколений, а все его песни – известные хиты.

Этот день действительно стал для всех особенным и запоминающимся. Организаторы подготовили удивительный сюрприз, который поразил зрителей — световое шоу на фасаде здания районной администрации. Затаив дыхание тысячи алданцев наблюдали как ярко, динамично меняются картинки, проносятся поезда, как геометрические рисунки сменяются ромашками, символом Дня семьи, любви и верности.

Участники мероприятия поблагодарили Акционерную компанию «Железные дороги Якутии» и лично генерального директора Василия Владимировича Шимохина за замечательный запоминающийся праздник, прекрасное настроение и предоставленную возможность насладиться творчеством прекрасных артистов.

Василий Владимирович в завершение праздника отметил, что Алданская земля славится не только своим золотом, но и богата золотыми людьми. Берегите своё главное богатство – свою семью, ведь крепкая и счастливая семья – залог успешной и счастливой жизни.

Праздник завершился красочным фейерверком.