Якутский Африканыч награжден Путиным!

Дояру Владимиру Африкановичу МИХАЙЛОВУ из СХПК «Крестях» Сунтарского улуса присвоено звание «Героя труда РФ». Наградной указ об этом президент России Владимир ПУТИН подписал в конце апреля.

А сегодня, в День России награда нашла своего героя! Государственная награда вручена самоотверженному якутскому труженику за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Церемонию награждения вся страна увидела по государственному телевидению.

SakhaLife публиковал в прошлом году статью «Якутская легенда об Африканыче», которую сейчас повторяем.

ЯКУТСКАЯ ЛЕГЕНДА ОБ АФРИКАНЫЧЕ

В родном Крестяхе Сунтарского улуса никто не зовет Владимира МИХАЙЛОВА по имени. Только по звучному отчеству — Африканыч. Или еще короче – Африка.

Очень рано, еще затемно встает он. Под завывание суровых зимних вьюг Африка начинает свою работу. У него не бывает выходных и отпусков, да и болеть ему нельзя. Работа такая. Он – именитый дояр, известный на всю Якутию. И это не просто работа, а образ жизни.

Весь день Африканыча расписан буквально по минутам. Чтоб взять это интервью, пришлось тщательно согласовывать время.

— Позвоните ему ровно в час дня. У него будет немного времени для вас после утренней дойки и обеда. А уже в два часа он будет заниматься телятами, — сказали в СХПК «Крестях», где и работает Владимир Михайлов.

Мечта детства

Вова родился в 1953 году в с. Бордон Сунтарского улуса старшим сыном в семье Марии Алексеевны МИХАЙЛОВОЙ и Африкана Федоровича ИВАНОВА. Столь необычным именем, экзотично звучащим для якутского уха, отца наделил церковнослужитель.

До школы Вова жил у бабушки с дедушкой. Трудолюбивые люди, они с детства приучили внука к работе. Как и многие деревенские ребятишки своего времени, он носил воду, зимой снег растапливал для хозяйственных нужд, лед колол, дрова обеспечивал, печку топил. Еще малышом он выходил в хотон с бабушкой с дедушкой, и пока они управлялись со скотиной, помогал — держал фонарь. Уже с пяти лет он полностью подменял их в хотоне, сам доил коров, сгребал навоз, заносил корм, водил скот на водопой.

Ярким событием в деревенской жизни того времени было кино. В сельском клубе собиралась вся деревня, взрослые сидели на скамейках, дети устраивались на полу перед экраном. А уж если в улус привозили индийское кино, это был праздник! Вся деревня погружалась на грузовик и с песнями, шутками ехали в соседние села, еще раз полюбоваться яркой жизнью далекой Индии.

Пожалуй, самым пристрастным зрителем был Вова Михайлов. Он запоминал мелодии песен на незнакомых языках, разучивал танцы с экрана. Деревенские нередко просили: «А ну-ка, Вова! Давай!» И мальчишка исполнял индийские танцы, пел странные песни. Впрочем, Вова и родные якутские песни прекрасно пел, и кылыhах у него обнаружился отличный, так что традиционный тойук удавался особенно хорошо.

Перед самой школой его забрали к себе родители. В семье было семеро детей – три мальчика и четыре девочки. Вова же – старший, опора родителей.

Свою первую зарплату Вова получил в 11 лет, после 5 класса работая молокоприемщиком на совхозной ферме. В его обязанности входили прием молока у доярок, его последующая обработка и сдача продукции молоковозу. Уже с 13 лет Вова каждое лето работал дояром на той же ферме наравне со взрослыми.

Однажды в село приехали новые люди, пришли в школу, присматривались к детям. Предлагали сделать приседания, особым образом выгибая ноги, еще какие-то упражнения. Особенно долго занимались Вовой. Спросили его: «Хочешь с нами в Якутск? Станешь артистом балета. Научим. У тебя все данные». Вова, конечно, хотел. Он и правда мечтал стать артистом, выступать на сцене – петь, танцевать, исполнять тойук. И чтоб ему аплодировали не только свои, но и большой мир за пределами родной деревни.

Приезжие специалисты вызвались поговорить с родителями мальчика. Но мама была категорична: «Какой балет? Какой Якутск? Он нужен дома! За младшими присматривать, помогать. Здоровье у меня слабое, без помощника никак».

Прими тогда родители другое решение, глядишь, якутская сцена пополнилась бы еще одной звездой… Однако Вове пришлось остаться в родной деревне.

По настоянию матери старший сын унаследовал ее фамилию, а не отцовскую. Поэтому он Михайлов, тогда как младших детей записали на отцовскую фамилию Иванов.

Три подвига Вовы Михайлова

С детства Вова отличался легкими ногами, он до сих пор не умеет ходить степенно — всегда стремительно, бегом или очень быстрым шагом.

Так же мальчик с детства отличался решительным характером и душевной отзывчивостью. Все эти качества способствовали тому, что Вова Михайлов еще в детстве совершил целых три подвига! Встал в один ряд с детьми-героями, большая зеленая книга о которых в советское время была в каждой семье.

Первый раз это случилось 20 октября 1963 года. Доярки, обмазав хотон-хлев свежим навозом перед подступающими морозами, обычно поджигали остатки реек. В тот роковой день что-то пошло не так, едва тлеющее туптэ вдруг разгорелось и огонь перекинулся на стены. Пожар мгновенно охватил хотон. Внутри в ужасе ревели коровы, которым грозила участь быть сожженными заживо. Они напирали, ломились в дверь, которая была накрепко заперта снаружи. Почему-то никого из взрослых рядом не оказалось. Вова, видя нарастающий огонь, слыша рев коров, нашел небольшой, остро наточенный топорик. Прилагая все свои усилия, он смог выбить тяжелую дверь хотона! И едва успел отскочить в сторону. Обезумевшие коровы, напирая друг на друга, ринулись вон из горящего здания. Так смышленый 10-летний мальчик спас 12 совхозных коров. 8 коров погибли при этом пожаре.

Еще один подвиг он совершил в 16 лет, было это в 1970 году на сайылыке-летнике в местности Дул5а Бере в окрестностях Бордона. К Вове прибежали несколько опешивших детей пяти-шести лет. Наперебой они звали на помощь, так как тонул мальчик. Вова ринулся на помощь, в одежде и обуви погрузился в воду, где увидел мальчика. Схватив ребенка за волосы, вытащил на берег. Далее спаситель оказал пострадавшему первую помощь, выкачав воду из легких и сделав искусственное дыхание. Мальчик выжил. Повзрослев, создал семью, в которой родились сын и дочь. Устроился на работу в АЛРОСА, ездил на вахту в Удачный. Наезжая в родные края, он всегда благодарил Африканыча за свою спасенную жизнь.

В 1971 году в Бордоне случился пожар в четырехквартирном доме. Маленькую девочку трясло, сквозь слезы, со сбитым от бега дыханием, она крикнула Вове: «Там мой папа! Спаси его!» Парень уточнил, где именно в доме лежит мужчина, и устремился в охваченное огнем здание. Далеко не каждый на это способен, даже стоящие поодаль ощущали нестерпимый жар. Долго ли, коротко ли, но вот на глазах собравшихся 17-летний Вова Михайлов выволок беспомощного мужчину из бушующего огня. За ними рухнула крыша, дом в одночасье сгорел дотла… Спасенный мужчина потом взялся за ум, в семье родились еще трое детей. Ожоги прошли, главное, человек спасен и тоже не упускает случая поблагодарить Африканыча.

Как видим, наш герой решительно бросался в стихии – водную, огненную, вырывая у смерти жизни людей и животных. Спаситель при этом очень скромен. Ни почетной грамоты, ни какого-либо другого поощрения ему от государства за все эти подвиги не было. В Крестяхе, где Африканыч живет уже более двадцати лет, и не слышали про эти подвиги. В Бордоне же старшее поколение еще помнит.

Трудовые подвиги Африканыча

Но государственными наградами наш Африканыч не обделен. Все они – за самоотверженный труд.

К окончанию школы Володя принял решение остаться работать дояром в родном совхозе. Партия и правительство внушали, что в нашей стране каждый труд почетен. Комсомольские работники убеждали, что республике особенно нужны сельскохозяйственные работники.

Трудовую деятельность начал в комсомольско-молодежном коллективе «Сардана» дояром отделения «Бордонский» совхоза «Сунтарский». В 1973 году одержал свою первую производственную победу – взял двухтысячный рубеж по надою от каждой закрепленной коровы, войдя в ряд лучших дояров того времени. Затем обратился с призывом о получении с каждой коровы 3000 литров, что было серьезным вызовом, продолжением стахановских традиций страны. При этом молодому дояру удалось превзойти высокую планку и надоить 3413 литров с каждой коровы.

Стоит отметить, что эти показатели зависят не только от самоотверженного труда дояров, но и от многих факторов. Например, в каких условиях содержатся коровы. Если скотина голодная, холодная, то будь ты хоть трижды орденоносным дояром, много молока не добудешь. Поэтому за достойными показателями всегда стоит любовь дояров к своим подопечным и постоянная о них забота.

В 1979 году 12 комсомольцев самоорганизовались в комсомольско-молодежную ферму «Маяк», избрав своим лидером – страшим дояром Владимира Михайлова. В этот период в животноводстве начал внедряться коллективный подряд на хозрасчете. Африканыч выдвинул идею добиваться высоких надоев всем коллективом фермы по методу коллективного подряда. То есть он добровольно отказался от своих личных высоких показателей, вливая свой труд и профессионализм в коллектив. В том же году «Маяк» добился надоев молока свыше 3000 кг. За сухими цифрами стоит лидерский проект Владимира Михайлова. Используя передовые методы труда, улучшение племенного качества скота и тщательно придерживаясь системы кормления и ухода за дойными коровами, Владимир Африканович в течение трех пятилеток — IX, X и XI добивался стабильно высоких показателей по надою молока. За эти выдающиеся производственные показатели в животноводстве Владимир Михайлов Указами Президиума Верховного Совета СССР в 1976, 1983 и 1990 годах был награждён орденом Трудовой Славы трёх степеней.

В.А. Михайлов – участник выставки ВДНХ СССР. Отмечен медалями выставок, лауреат премии комсомола Якутии. В 1981 году был отмечен знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», в 1982-м — знаком «Молодой гвардеец», в 1983-м был награжден «Звездным вымпелом» имени Гагарина. Владимир Африканович обладатель высшей награды Якутии — кавалер ордена «Полярная Звезда». Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

С 2000 года и по сей день Михайлов В.А. работает дояром в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Крестях», основным направлением деятельности которого является животноводство: производство молока и мяса с последующей реализацией через заготовительную организацию. Молочная и мясная продукция коллектива реализуется в улусном центре Сунтаре и городе алмазников Мирном.

Владимир Африканович является наставником молодежи, бессменным старшим фермы. Коллектив, сплоченный им, постоянно выходит на лучшие показатели по республике. А вся Якутия – зона рискованного сельского хозяйства. Так что лидеры республики могут считаться лучшими по всему миру. Благодаря энергии, умелой организации труда, большому опыту в животноводстве и активному внедрению передового опыта, хозяйство ежегодно добивается высоких надоев молока в суровых условиях Крайнего Севера.

В 2013 году за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Почёта.

На конец 2020 года хозяйство, в котором неустанно трудится Михайлов А.В., имеет 1824 голов крупного рогатого скота, в том числе 957 коровы, структура маточного поголовья составляет 86,7%, нетели от маточного поголовья 6 %, произведено 2487,1 тонн молока, надоено с 1 фуражной коровы 3977,5 кг. молока, выход делового приплода составил 88,9%.

Своим самоотверженным трудом Владимир Африканович Михайлов внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства, героически добиваясь стабильно высоких показателей по надою молока.

Профессионализм, эффективный метод кормления животных, увлеченность любимой работой способствует ежегодному увеличению его личных трудовых достижений. Так, надой молока на одну фуражную корову в период с 2016 по 2020 гг. возрос с 3500 кг до 4587 кг что, несомненно, считается личным рекордным показателем дояра. Общий показатель Михайлова В.А. по надою с одной фуражной коровы увеличился на 57,1 %. Этого удалось достигнуть в результате завоза молочной красно-степной породы. Объем валового надоя молока вырос за аналогичный период с 87,6 тонн до 137,6 тонн.

Михайлов В.А. ведет сопровождение отелов в хозяйстве. Количество отёлов в год возросло с 25 до 30. От качественного выполнения этих работ во многом зависит состояние животных, а значит, их продуктивность. За последние 3 года удалось обеспечить 100%-ю сохранность поголовья.

Как наставник молодежи, наиболее авторитетный и уважаемый работник сельского хозяйства в Сунтарском улусе, Михайлов В.А. охотно делится личным опытом с молодыми работниками, специалистами и коллегами по работе. Славная трудовая жизнь и деятельность Владимира Африкановича Михайлова является ярким примером для молодежи. Из числа его подопечных четверо молодых работников освоили специальности зооинженера, ветеринара, экономиста сельского хозяйства, и продолжают работу в родном хозяйстве и в других сельскохозяйственных предприятиях района. Благодаря наставничеству Михайлова В.А. Сунтарский район пополняется молодыми квалифицированными кадрами в сельском хозяйстве.

Сегодня СХПК «Крестях» входит в число наиболее устойчивых, стабильно развивающихся животноводческих кооперативов республики, занимающихся производством и переработкой молока и мяса.

Сельский меценат

Владимир Африканович активно занимается общественной работой. Как гражданин и истинный патриот своей страны, душой болеет за свою родину. Пользуется уважением и доверием своих земляков. Владимира Михайлова сельчане неоднократно избирали депутатом Сунтарского районного Совета, а также депутатом Верховного Совета республики.

И пусть ему не суждено было стать звездой балета, таланту Африканыча рукоплещут благодарные зрители. Потому что поет он с душой, и раскрываются навстречу сердца слушателей. Когда Михайлов неподражаемо исполнил «Якутяночку» Аркадия Алексеева на смотре художественной самодеятельности в Иркутске, зрители несколько раз вызывали его на бис.

Несмотря на большую занятость, он всегда участвует в мероприятиях, проводимых в селе: субботниках, конкурсах, соревнованиях, концертах. А в отпуск ездит крайне редко. Был в Японии, повидал Германию. Но каждый раз беспокоится, как там на работе, поэтому не отлучается надолго.

У Африканыча – отзывчивая душа. Он находит возможность оказывать благотворительность на постоянной основе. Ежегодно он поощряет стипендиями по 10-15 тысяч рублей лучших учеников школ в своих родных деревнях – Крестяхе и Бордоне. Оказывает материальную помощь спортсменам, когда они едут на сборы или соревнования. Погорельцам, малоимущим всегда оказывает помощь продуктами, вещами и деньгами.

Человек-легенда

Владимир Африканович всю свою жизнь посвятил любимому делу – развитию животноводства и сельского хозяйства. Благодаря своему неустанному труду и личным качествам он при жизни стал человеком-легендой. О его работе и достижениях не смолкает народная молва, на него равняются молодые, уважают соратники и гордятся земляки. Михайлов Владимир Африканович, дояр сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «Крестях», полный кавалер Ордена Трудовой Славы, Ордена Почета, Ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда», заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Чем бы ни занимался Африканыч – сельскохозяйственным трудом, общественной деятельностью, художественной самодеятельностью, все он делает от души, на 100-процентное качество, с любовью. Он умеет любить, дружить, работать. Все неизменно отзываются об Африканыче с любовью, уважением и восхищением.

И сегодня Владимир Африканович полон сил и энергии, продолжает заниматься любимым делом и счастлив со своей женой Елизаветой Петровной, с которой они подняли четверых детей, радуются восьмерым внукам. Именно таких людей называют солью земли, на них держится страна и народ, они – наше здравствующее национальное достояние.

В статье использованы материалы, предоставленные СХПК «Крестях».