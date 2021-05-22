Виктория Иванова: Без содействия органов власти мы не сможем решить глобальные проблемы

Виктория Иванова – участник предварительного голосования «Единой России». Работает в школе N38 г. Якутска. В школе с начальных классов была активисткой, старостой класса, членом всевозможных детских объединений. Окончила школу с золотой медалью, университет с красным дипломом в 2012 году и сразу пришла работать в школу учителем математики. «Благодарю своих родителей, учителей и наставников за то, что вложили частичку своей души в мое воспитание», — говорит Виктория Валерьевна.

В 2014 году наступил страшный этап в ее жизни: в 24 года ей поставили диагноз «лейкоз» Пять лет жизни ушли на лечение, переливания крови, химиотерапию, стационары, наблюдения. «Я столкнулась со смертью лицом к лицу, но всегда чувствовала мощную энергетику, поддержку и любовь своих близких, друзей, коллег, с чьей помощью смогла победить эту болезнь. Благодарю врачей, медперсонал и всех, кто помогал мне», — делится Виктория.

— В это время я много думала, размышляла и поняла, что базовые потребности пирамиды Маслоу меня больше не мотивируют, и решила перейти к её вершине – самореализации. Поняла, что хочу всю свою энергию направить на помощь людям, в общественно-полезные дела – столько времени, сколько отмерено мне судьбой. Что и сделала, чем и занимаюсь по сей день.

— Вы вместе с командой молодых учителей создали общественное объединение молодых педагогов г. Якутска «Столица».

— Да, и главной целью являлась помощь в адаптации молодых учителей, повышение престижа нашей профессии. Кроме того, наши проекты помогают онкобольным детям, женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

— Вы были заместителем председателя Молодёжного правительства РС (Я), сейчас являетесь председателем Молодёжного совета Рескома работников образования. Было проделано немало работы, и всё – на общественных началах.

— Наши проекты с нулевой сметой всегда достигали поставленных целей – это большая работа команды. Когда вместо соперничества мы действуем согласованно и сотрудничаем с окружающими нас людьми, то сами становимся ярче и духовно богаче как личности. Достаточно всего несколько точек соприкосновения, чтобы трансформировать всю систему. Я считаю: чем больше вы помогаете людям найти их путь к свету, тем ярче сияете вместе. И я хотела бы иметь возможность помогать большему количеству людей, чтобы в нашей республике каждый человек был счастлив.

— Почему вы решили участвовать в предварительном голосовании?

— Помните? Автор детских книг Роальд Даль писала, что «величайшие секреты сокрыты в самых неожиданных местах». Помогая и искренне радуясь за успех других, обретаешь чувство полного абсолютного счастья. Мы работаем и помогаем молодым специалистам, у нашей команды замечательные результаты. Но мы решаем маленькие вопросы, этого всего недостаточно, чтобы изменить жизнь к лучшему. Чтобы коэффициент пользы был больше, нужно иметь больше ресурсов. Без содействия органов власти мы не можем решить глобальные проблемы. Именно поэтому я иду в депутаты, чтобы иметь больше возможностей для реальной помощи людям в любых сферах.

Я вижу достаточно проблем в жизни нашего народа. Поэтому решила принять участие в праймериз, чтобы потом, если люди сочтут меня достойной их доверия, баллотироваться в депутаты. Но не для того, чтобы просто быть депутатом, а чтобы принести пользу моему народу.

Недавно я слышала такие высказывания: «Была бы партия другая…». Друзья, партия «Единая Россия» – крупнейшая политическая партия Российской Федерации. Если есть хоть какая-то возможность что-нибудь изменить, значит я должна действовать, а не просто сидеть и возмущаться.

В праймериз может участвовать любой желающий, кто не просто говорит, как и что надо делать правильно, а реально начинает делать. Как минимум, собрав и отправив документы в срок для участия в выборах. Жаль, что для некоторых даже это трудное дело. Считаю, что не надо искать место для лучшей жизни, а надо создавать эту прекрасную жизнь в своем дворе, своем поселке, своем районе.

В политику должны прийти новые лица – неравнодушные активисты с четкой и осознанной гражданской позицией. Люди, готовые нести ответственность за свои действия, любящие свою республику, гордящиеся своим народом, умеющие слушать и слышать других, генерирующие уникальные решения, которые хотят и могут что-то поменять посредством усердного труда, добрых помыслов, новых идей и большого потенциала энергии. Главное правило: относиться ко всем так, как хотелось, чтобы относились к нам, и относиться к нуждам людей так, как к своим собственным.