В Якутии стартовал всероссийский автопробег

8 августа на территории Якутии начался всероссийский автопробег на сжиженном природном газе «Газ в моторы – 2022», посвящённый 100-летию образования Якутской АССР. Старт автопробега по Якутии сегодня дан в посёлке Серебряный бор Нерюнгринского района.

«Это одно из важнейших событий для Якутии, являющейся центром газодобычи на Дальнем Востоке. Автопробег направлен на популяризацию применения дешёвого природного газа в качестве моторного топлива. В 2020 году республика организовала автопробег на газобаллонном оборудовании «Из Питера в Мирный на природном газе». В этом году на полях Петербургского международного экономического форума договорились с ПАО «Газпром» по объединению усилий и организации автопробега «Газ в моторы – 2022» из Владивостока до Санкт-Петербурга», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Часть автопробега пройдёт по нашей республике, начиная с посёлка Серебряный бор Нерюнгринского района, по территории Алданского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, города Якутска, Горного, Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Мирнинского районов и завершится 13 августа в Ленском районе.

В Якутии активно развивается рынок газомоторного топлива. Ежегодно вводятся заправки на компримированном природном газе (метане), на строительство которых республика выделяет средства из государственного бюджета. Также субсидии выделяются и на переоборудование транспортных средств на метановое газобаллонное оборудование.

«С 2022 года перевод машин с бензина на газ стал на 90% дешевле для якутян. Владельцы автомобилей заплатят лишь 10% за установку ГБО. Для тех, кто перешел с бензина на газ будет снижен транспортный налог на 50%», – сообщили в министерстве промышленности и геологии Якутии.

Есть преференции и для инвесторов. Те, кто будет строить новые газозаправочные станции, получат земельный участок без торгов в аренду. А для тех, кто вложил средства в строительство газозаправок, предусмотрено освобождение от налога на имущество. В планах правительства Якутии – до конца 2030 года увеличить в регионе количество газозаправочных станций до 40.

Всё это делается, чтобы помочь гражданам перейти на более экономичный и экологичный вид топлива. «Цена метана на сегодняшний день составляет 20,5-21 рубль за кубический метр, который эквивалентен литру бензина. Также метан существенно сокращает выбросы загрязняющих средств в атмосферу. Однако, несмотря на все плюсы, большинство жителей региона остерегаются перехода на газовое топливо. Для этого мы проводим автопробега», – отметили в министерстве.

В пути колонна значительно увеличится, из районов присоединятся другие автомобилисты. Организаторы также посетят промышленные объекты бывших участников автопробега «Из Питера в Мирный» – Саханефтегазсбыт, Сахатранснефтегаз, ЯТЭК и АЛРОСА.