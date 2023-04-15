15.04.2023
13:36
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Якутия

В Якутии подсадные утки уже конкурируют с кошками и собаками

В Якутии охотники держат всю зиму подсадных уток, к которым относятся уже как к домашним животным.

Подсадная утка ни на шаг не отстает от хозяина, словно верная собака. И даже по команде «Взять!» пробует нападать. Видео тгк @sakhahunter

А другая подсадная утка не дает спуску домашней кошке. Самая распространенная кличка «Утя», сообщает тгк @pryanaya_yakutia

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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