В Якутии подсадные утки уже конкурируют с кошками и собаками

В Якутии охотники держат всю зиму подсадных уток, к которым относятся уже как к домашним животным.

Подсадная утка ни на шаг не отстает от хозяина, словно верная собака. И даже по команде «Взять!» пробует нападать. Видео тгк @sakhahunter

А другая подсадная утка не дает спуску домашней кошке. Самая распространенная кличка «Утя», сообщает тгк @pryanaya_yakutia