16.04.2023
16:21
258
Якутия
Стелла на въезде в Нерюнгринский район загажена проезжающими
Было очевидно, что стелу на въезде в Нерюнгринский района загадят ☹️
Зачем недопитые бутылки, фантики, пакеты оставлять? Непонятно…
Источник: Телеграм-канал: Neuinfo
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