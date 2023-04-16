Стелла на въезде в Нерюнгринский район загажена проезжающими

Было очевидно, что стелу на въезде в Нерюнгринский района загадят ☹️

Зачем недопитые бутылки, фантики, пакеты оставлять? Непонятно… На границе Якутии открылась стела в честь 100-летия Якутской АССР

Источник: Телеграм-канал: Neuinfo

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