16.04.2023
16:21
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Якутия

Стелла на въезде в Нерюнгринский район загажена проезжающими

Было очевидно, что стелу на въезде в Нерюнгринский района загадят ☹️
Зачем недопитые бутылки, фантики, пакеты оставлять? Непонятно…

На границе Якутии открылась стела в честь 100-летия Якутской АССР
Источник: Телеграм-канал: Neuinfo

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