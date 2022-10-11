Стартовало строительство уникального комплекса «Точка будущего»

Строительство «Точки будущего» началось в Якутии. Первую сваю в основание образовательного комплекса в торжественной обстановке забили 11 октября. Участниками церемонии стали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Новый дом» Сергей Викторович Чемезов, учредитель фонда Альберт Авдолян, президент фонда Ирина Белянова, член попечительского совета фонда Александр Исаев.

«Два года назад, на открытии “Точки будущего” в Иркутске, мы с Айсеном Сергеевичем Николаевым и председателем попечительского совета фонда “Новый дом” Сергеем Викторовичем Чемезовым подписали соглашение о намерении построить “Точку будущего” здесь, в Якутии. Сразу после этого мы начали масштабную работу над новым проектом. Позади бесчисленное количество встреч и обсуждений, какой должна быть вторая в России «Точка будущего». Проект для строительства готов, хочется поблагодарить каждого, кто внес свой вклад. Спасибо правительству Якутии – за неоценимую помощь, жителям республики – за поддержку и неравнодушие», – подчеркнул Альберт Авдолян, – «Сегодня мы забиваем первую сваю в основание якутской “Точки будущего”. Это событие символичное: от большой подготовки мы шагнули непосредственно к строительству. И мы сделаем всё возможное, чтобы проект был реализован на самом высоком уровне. То, какими мы вырастим детей в стенах комплекса, отразится на будущем региона и страны. Вся наша команда от всего сердца желает благополучия и процветания Якутии и её жителям».

«Точка будущего» – это пример социальной ответственности, которую обязан проявлять крупный бизнес. С Якутией нас связывают крепкие партнерские связи. Вместе с тем, сейчас этот проект уже не имеет четких территориальных границ. Войти в него может любой регион, где местные власти понимают важность и необходимость этой работы. Поэтому вслед за Иркутской областью и Якутией такие центры могут появиться в других местах. Ведь дети – это будущее страны. Пройдет время и сегодняшние детсадовцы, школьники придут работать в разные сферы экономики. Кто-то из них станет музыкантом, кто-то программистом, а кто-то в конструкторских бюро будет проектировать новые самолеты и космические корабли. От условий, которые создаются сейчас для развития детей, зависит, какое будущее ждет Россию», – прокомментировал Сергей Чемезов.

По словам Александра Исаева, церемония вбивания первой сваи в основание якутской «Точки будущего» – событие важное для всех, кто причастен к проекту «Точка будущего», работе фонда «Новый дом», а также для людей и компаний, которым небезразлично, как будет развиваться Якутия, насколько комфортной будет жизнь в регионе, какое образование получит подрастающее поколение.

«Точка будущего» в Иркутске наглядно демонстрирует, какой синергией могут обладать понятия “бизнес” и “социальный”. И всю силу этой синергии мы обязательно увидим и здесь, в Якутии, когда якутская «Точка будущего» распахнет двери для своих воспитанников и учеников. Благотворительный фонд “Новый дом” уже сделал большой вклад в социальную инфраструктуру поселка Кысыл-Сыр – малую родину ПАО “ЯТЭК”. В Кысыл-Сыре фонд “Новый дом” вместе с ПАО “ЯТЭК” провёл реновацию здания школы», – добавил Александр Исаев.

Команда фонда «Новый дом» уверена, что образовательные проекты формируют будущее регионов и страны. Помощь детям-сиротам обрести дом и уют, дать им шанс получить отличное образование, содействие педагогам в совершенствовании их профессиональное мастерства – это то, зачем будет построена вторая в России «Точка будущего».

«Фонд “Новый дом”, реализуя проект “Точка будущего”, нацелен не только на обучение ребят, но и на то, чтобы обеспечить выпускникам успешный социальный старт. Это значит, что, выходя из нашей школы, ребята будут полностью готовы к тому, чтобы вступить во взрослую жизнь, уметь рассчитывать свои силы, делать правильный выбор, понимать, какие ресурсы потребуются для достижения целей. И, что для нас очень важно, мы стремимся к тому, чтобы дети были открыты миру, умели находить общий язык с разными людьми, в том числе и с теми, которые не похожи на них в силу особенностей здоровья и других причин», – сообщила Ирина Белянова.

Локацией для «Точки будущего» выбран участок в городском округе Жатай – в 8 км от границ Якутска. Надел расположен при въезде в Жатай с автодороги регионального значения «Нам», его площадь составляет более 26 га. Территория свободна от застроек, по ней проложены сети электроснабжения, газоснабжения, в непосредственной близости находятся сети водоснабжения и водоотведения. Участок является социально и экономически обоснованным с учетом запланированного комплекса строительных работ.

В новую «Точку будущего» войдут около 50 здания и сооружений. Общая площадь образовательного комплекса составит около 63 000 квадратных метров. Озеленят территорию «Точки будущего» на площади 13 га.

Планируется, что «Точка будущего» в Якутске будет выглядеть так же, как и в Иркутске, при этом проект концептуально адаптируют, учитывая нужды и потребности республики. Новую «Точку будущего» оснастят современным оборудованием и мебелью, различными лабораториями, спортивной инфраструктурой.

Продолжение проекта «Точка будущего» в Якутии позволит тиражировать новые подходы к образованию, которые уже применяют в иркутской «Точке будущего». В том числе индивидуальный подход к каждому ученику с учетом его интересов и потребностей, использование технологии жизненного проектирования, направленной на то, чтобы дети учились делать правильный выбор и планировать жизнь.

Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске – благотворительный проект бизнесмена Альберта Авдоляна, реализованный его благотворительным фондом «Новый дом». В составе образовательного комплекса – детский сад, младшая и старшая школы, спортивно-медицинский, административный и хозяйственный центры. Миссия фонда: помочь приемным семьям – участникам проекта – воспитать детей, которые когда-то оказались без самого нужного – заботы родителей, и дать им, и другим ребятам (это дети из обычных семей из Иркутска и ближайших населенных пунктов), которые посещают «Точку будущего», хорошее образование в самых комфортных и современных условиях. Поэтому в составе «Точки будущего» – коттеджный посёлок, в нём живут 19 семей, где воспитывают 113 ребят в возрасте до 18 лет.

В школе «Точки будущего» учатся 673 ребёнка, в детском саду комплекса 162 малыша. Обучение в «Точке будущего» полностью бесплатное.