Рустам Минниханов приедет на Дни Татарстана в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев 1 июня встретился с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

Руководители рассмотрели подготовку к проведению Дней Республики Татарстан, приуроченных к празднованию 100-летия образования Якутской АССР.

В ходе встречи Айсен Николаев подчеркнул большое значение предстоящего мероприятия для развития и расширения сотрудничества регионов.

«Рад, что программа Дней Республики Татарстан очень насыщенная, богата на разные мероприятия. Это будет способствовать дальнейшему развитию наших добрых братских отношений. Очень надеемся, что вам у нас понравится. Как раз в эти дни будет проведен национальный праздник Ысыах «Туймаады», который объединяет все народы, живущие в Якутии», — сказал Айсен Николаев.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, руководитель организационного комитета по подготовке и проведению Дней Татарстана в Якутии Василь Шайхразиев поблагодарил Айсена Николаева за теплый прием и гостеприимство.

Он сообщил, что в состав официальной делегации во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым войдут представители парламента и правительства, бизнеса и культуры, союза писателей.

Рассмотрены и утверждены все мероприятия Дней Республики Татарстан в Якутии.

Напомним, что Дни Республики Татарстан в Якутии пройдут с 23 по 25 июня. В рамках мероприятия планируется подписание ряда соглашений и меморандумов по вопросам социально-экономического развития, проведение делового форума «Татарстан – Якутия», заседания Ассоциации инновационных регионов России, а также концерт мастеров искусств, выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан.