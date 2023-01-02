Рекорд: Птицефабрика планирует произвести свыше 90 млн яиц

В 2022 году на Якутской птицефабрике произвели на 4 млн яиц больше, чем в прошлом году.

На Якутской птицефабрике в 2022 году произвели порядка 84 млн яиц, что на 4 млн больше, чем в 2021 году. Добиться увеличения производственных показателей помогло обновление цеха для кур-несушек. Итоги финансово-хозяйственной деятельности подвели ранее на заседании у председателя правительства республики Андрея Тарасенко.

Напомним, перед предприятием поставлена задача увеличить производство яиц до 100 млн ежегодно.

«Птицефабрика в последние годы активно развивается, вводятся новые цеха, закупается новое оборудование. Программа технического перевооружения предприятия будет продолжена. Здесь главная задача, которую перед нами поставил глава республики Айсен Николаев, увеличить местное производство, чтобы обеспечить своей продукцией всю республику», – сказал Андрей Тарасенко.

В августе 2022 года на птицефабрике после реконструкции и модернизации открыли цех для кур-несушек. Количество птицемест увеличили с 12,2 тысяч до 55 тысяч.

Уже в 2023 году за счёт ввода нового промышленного цеха №18 на фабрике планируют произвести свыше 90 млн яиц, необходимое оборудование уже приобретено.

Напомним, программа модернизации предприятия реализуется с 2019 года. Ранее на птицефабрике открыли новый производственный цех №3 по выращиванию ремонтной молодки. Тогда благодаря современному автоматизированному оборудованию удалось повысить объёмы производства с 60 до 80 млн яиц. Цех был реконструирован по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».