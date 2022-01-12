Почему уволился антикоррупционный прокурор?

Фото с сайта прокуратуры республики

Из прокуратуры Республики Саха (Якутия) уволился один из ключевых сотрудников – начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Роман БИЛОУС.

По данным SakhaLife, в его отношении Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится проверка.

Не дожидаясь итогов проверки, Билоус предпочел уволиться… При этих обстоятельствах увольнение антикоррупционного прокурора выглядит достаточно выразительно.

***

Что могло стать причиной столь серьезной проверки по прямому распоряжению генерального прокурора России Игоря КРАСНОВА в отношении прокурора, который давно работает в Якутии и с участием которого заведены все антикоррупционные дела на местных чиновников и депутатов?

Мало сажал?

Не тех сажал?

Но оказалось все банально…

***

Фото Якутия.Инфо

Известно, что жена прокурора Билоус – Валерия БИЛОУС работала в МУП «Жилкомсервис».

В соответствующих документах приводится:

«Билоус Роман Викторович, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Саха (Якутия), 30 июля 2019 г. устроил свою супругу Билоус Валерию Сергеевну через руководство Городского округа г. Якутска генеральным директором МУП “Жилкомсервис”.

…ЛАЗАРЕВ Евгений Михайлович, заместитель руководителя Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений устроил в МУП “Жилкомсервис” свою супругу Лазареву Наталью Андреевну.

Также Билоус В.С. приняла на работу в МУП “Жилкомсервис” своих родственников: — своего отца МОСЕЕВА Сергея Ивановича; — свою мать МОСЕЕВУ Светлану Валериевну; — своего племянника ЧЕБЫКИНА Андрея Александровича; — супругу племянника ЧЕБЫКИНУ Анну Александровну».

***

Оптом устроить свою родню на хлебные места в муниципальное предприятие под собственное подчинение уже выглядит, по меньшей мере, странно.

Но читаем дальше документ:

«Генеральный директор МУП “Жилкомсервис” Билоус В.С., устроив на работу своих родителей, племянника, его супругу и Лазареву Н.А., незаконно назначила им, не проработавшим установленный законом срок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, северные надбавки в размере 80%, также выписывала необоснованные премии и установила персональные надбавки в размере 142%».

Напомним, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях северная надбавка начисляется в размере 10% за каждые шесть месяцев работы, т.е. в Якутии 80% набираются только после 4 лет непрерывного трудового стажа.

Прокуратура Якутии неоднократно передавала для возбуждения уголовных дел в соответствующие органы материалы проверок по незаконному начислению северных надбавок. Причем целый ряд таких дел были инициированы отделом, которым руководил лично Роман Билоус. Много людей было осуждено по делам о незаконных северных надбавках. По таким делам стали уголовниками и сломали свои судьбы немало местных молодых людей, которые еще не имели непрерывный трудовой северный стаж 4 года, но захотели сразу получать 80% северных надбавок.

А тут супруга прокурора Билоус своим родным и супруге ответственного чиновника незаконно начисляет северные надбавки…

По-хорошему, на Валерию Билоус, на ее родственников и на супругу замруководителя Антикоррупционного управления при Главе Якутии должны быть возбуждены уголовные дела?

***

Теперь читаем заявление гражданина от 17 сентября 2021 года в адрес руководителей Генпрокуратуры, Следственного комитета и ФСБ России.

Заметим, что заявитель – русский, работавший в «Жилкомсервисе». Пятую графу указываем специально, во избежание спекуляций на тему «местные против пришлых».

В заявлении написано:

«Только после смены руководства мэрии проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП “Жилкомсервис”, в результате которого обнаружены многочисленные нарушения и причинение ущерба предприятию. Это стало возможно в результате ухода с поста мэра Авкентьевой С.В., принявшей на работу Билоус В.С. При этом под жестким давлением прокурора Билоус Р.В. до сих пор факты хищения умалчиваются мэрией, а Билоус В.С. уволилась по собственному желанию, не вернув ни копейки из похищенных средств».

Напомним, что Валерия Билоус ушла в отставку во второй половине августа прошлого года по собственному желанию.

***

Что предшествовало отставке Валерии Билоус? О каких «многочисленных нарушениях и причинении ущерба предприятию» и «похищенных средствах», по мнению заявителя, идет речь?

4 августа 2021 года на заседании VII коллегии Контрольно-счетной палаты города Якутска были рассмотрены итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилкомсервис» за 2019-2020 годы и за текущий период 2021 года.

Было установлено, что руководство «Жилкомсервиса» путем приписок многократно завышало объемы оказанных услуг – например, в 37 раз завысили данные по вывозу мерзлых бытовых отходов, по санитарной очистке территорий – в 13 раз и т.п.

Таким образом, «Жилкомсервис» незаконно получил из бюджета города только по вывозу бытовых отходов 85 миллионов рублей превышения, по сносу ветхого и аварийного жилья под расселение – 6,654 миллионов рублей и т.д. И это не считая других нарушений, общая сумма которых превышает 100 миллионов рублей.

В справке одной силовой структуры отмечено:

«Данные факты свидетельствуют о противозаконности принятых решений и подлежат квалификации уголовного деяния по ч. 2 ст. 285 УК РФ… (Злоупотребление должностными полномочиями – ред.) В действиях Билоус В.С. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ… (Мошенничество – ред.) Таким образом, в действиях и.о. главы городского округа “город Якутск” СОРОКИНА Р.С. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ… (Получение взятки – ред.)».

В этой справке также приведены зафиксированные телефонные переговоры возможных правонарушителей:

«Сорокин Р.С., получив указанную информацию, сразу же сообщил в ходе телефонного разговора об этом директору МУП “Жилкомсервис” Билоус В.С. и попросил урегулировать данный вопрос в целях недопущения негативных последствий в отношении нее».

И как муниципальный руководитель полагал, отреагирует Валерия Билоус для «урегулирования данного вопроса»? Надо полагать, обратится к своему мужу-прокурору?

***

Фото с сайта Якутск.рф

Можно предположить, что для тогдашнего мэра Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ союз с всемогущим прокурором Романом Билоус был тактически выгодным – все антикоррупционные дела, в том числе и возможные против самой Авксентьевой и ее близкого окружения, могут быть заведены только с ведома и с одобрения Билоус.

Фото с сайта Якутск.рф

И вот, жена антикоррупционного прокурора назначена вдруг гендиректором «Жилкомсервиса» Якутска. В СМИ проходила информация, что ее зарплата там составляла 500 тысяч рублей в месяц. Затем Билоус устроила туда же свою родню и жену друга своего мужа, незаконно начислив им северные надбавки в размере 80%.

После того, как жена прокурора Билоус была устроена гендиректором «Жилкомсервиса», мэрию Якутска чудесным образом перестали сотрясать крупные коррупционные скандалы.

Фото с сайта Якутск.рф

Если и заводились какие-то дела, то только на мелких исполнителей, а ведущие наверх следы и ниточки игнорировались. Например, первому заместителю мэра Якутска по вопросам ЖКХ и энергетики Роману Сорокину удалось избежать уголовного дела. Он уволился из мэрии по собственному желанию в мае 2021 года и устроился на богатое предприятие. Еще один арест очередного заместителя Авксентьевой стал бы для нее сильным репутационным ударом.

Фото Якутия.Инфо

Читатель может возразить, что было нашумевшее дело по недействительному диплому тогдашнего первого вице-мэра Якутска Владимира ФЕДОРОВА. Действительно, было. Возможно, Авксентьевой было выгодно избавиться от своего вчерашнего соратника Федорова чужими руками?

***

Фото с сайта прокуратуры республики

Но вернемся к заявлению:

«При этом под жестким давлением прокурора Билоус Р.В. до сих пор факты хищения умалчиваются мэрией».

Во время проверки финансово-хозяйственной деятельности «Жилкомсервиса» в июне 2021 года вдруг было возбуждено сразу одиннадцать уголовных дел в отношении десяти руководителей подрядных организаций, занимавшихся строительством дорог в Якутске.

Уголовные дела стали результатом проверки, организованной оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия). Это управление контролируется отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики, а начальником отдела много лет являлся Билоус.

При этом оперативники не скрывали ни от руководства мэрии, ни от фигурантов уголовных дел, что они действуют, как они утверждали, по прямому поручению прокурора Билоус.

Именно под таким «жестким давлением» Билоус, вероятно, был достигнут некий негласный компромисс, что материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности «Жилкомсервиса» не передаются в правоохранительные органы, сама Валерия Билоус уходит по собственному желанию. Поэтому и оперативники открытым текстом говорили, что дела заведены, как они утверждали, по поручению прокурора Билоус. Чтобы всем было понятно, что от Валерии Билоус надо держаться подальше.

Эти 11 уголовных дел сейчас зависли и, скорее всего, будут закрыты за отсутствием события и состава преступления.

***

Открытое вмешательство в следствие в интересах родственников и ранее встречалось в практике органов прокуратуры Якутии.

Для убедительности и наглядности приведем заключение от 21 октября 2019 года по результатам служебной проверки, проведенной на основании поручения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра БУКСМАНА.

Фото ЯСИА.

Проверка выявила, что старший помощник прокурора республики Римма ВЕРБИЦКАЯ оказывала давление на следствие с целью освобождения от уголовной ответственности своей матери Людмилы ВЕРБИЦКОЙ, которая в то время была заместителем министра здравоохранения Якутии. В материалах проверки есть интересные факты. В отношении Людмилы Вербицкой сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе прослушивание ее телефонных переговоров. Неоднократно фиксировались и записывались телефонные переговоры Людмилы Вербицкой с ее дочерью с целью ухода от уголовной ответственности.

Приказом прокурора республики от 29 октября 2019 года на Римму Вербицкую было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за нарушение п. 1.5 Кодекса этики прокурорского работника и Присяги прокурора.

Впоследствии Римма Вербицкая пыталась обжаловать этот приказ, но Якутский городской суд 2 марта 2020 года отказал ей в иске, а 2 июля 2020 года коллегия Верховного суда республики оставила решение горсуда без изменения, а ее апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В итоге Римма Вербицкая уволилась из прокуратуры, а оказывавший ей содействие прокурор города Якутска Владислав ДЕНИСЮК также был уволен и стал прокурором Елизовского городского поселения на Камчатке (население менее 40 тысяч человек).

Фото News.Ykt.Ru

Как было установлено в ходе служебной проверки

«действия прокурора г. Якутска Денисюк В.В. и старшего помощника прокурора республики Вербицкой Р.Г. носили согласованный характер… 04.07.2019 г. прокурором г. Якутска Денисюк В.В. в адрес начальника следственного управления МУ МВД России “Якутское” внесен акт прокурорского реагирования, содержащий требование о прекращении уголовного дела в отношении Вербицкой Л.И. Данный акт прокурорского реагирования был отклонен».

По иронии судьбы, в суде против Риммы Вербицкой позицию прокуратуры республики защищал Роман Билоус…

***

Фото с ютуб

Теперь о Евгении ЛАЗАРЕВЕ, также призванном бороться против коррупции – занимающем должность заместителя руководителя Управления при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В органах внутренних дел работал с 1996 года, дослужился до подполковника полиции, практически все время служил в городе Сокол Вологодской области, население в 1996 году было 46 тысяч человек, в 2018 году – 36 тысяч.

Вологодская область – зона лагерей, в настоящее время там функционируют 8 исправительных колоний, 2 колонии-поселения. В городе Сокол находится исправительная колония особого режима ИК-4.

С декабря 2014 года Лазарев был начальником межмуниципального отдела МВД России «Сокольский» (г. Сокол). Внезапно уволился в июне 2018 года по п. 4 ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» («По выслуге лет, дающей право на получение пенсии»).

Интересно, что он был уволен в возрасте 42 лет, то есть до достижения предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел (до 2019 года для подполковников составлял 50 лет).

***

Любопытны обстоятельства увольнения Лазарева.

— В 2012 году генеральным директором одного из системообразующих предприятий города Сокол – ООО «Устьелес» стал Владимир СВЕРЧКОВ, депутат Законодательного собрания Вологодской области двух созывов (2007-2011 и 2016-2021 годы), в 2007-2011 годах занимал должность вице-спикера Законодательного собрания и председателя постоянного комитета по бюджету и налогам, в 2011-2012 годах работал в правительстве Московской области заместителем председателя комитета лесного хозяйства;

— По инициативе Сверчкова «Корпорация развития Вологодской области» в 2013 году презентовала приоритетный инвестиционный проект по строительству комбината по производству фанеры в городе Сокол на базе ООО «Устьелес». Проект получил поддержку правительства области. Фанерный завод «УстьеЛес» начал работать в 2015 году;

— В ноябре 2017 года генеральным директором ООО «Устьелес» стал майор полиции Денис ЛИУККОНЕН, который служил вместе с Евгением Лазаревым в уголовном розыске, был его подчиненным в отделе МВД России «Сокольский»;

— В феврале 2018 года Владимир Сверчков через суд восстановился в своей должности генерального директора ООО «Устьелес»;

— 20 июня 2018 года один из учредителей ООО «Устьелес» Сергей ПОПОВ был задержан;

— Одновременно моментально уволился начальник отдела МВД России «Сокольский» Евгений Лазарев, который, как предполагалось, стоял за попыткой рейдерского захвата ООО «Устьелес».

***

Есть информация, что занимавшиеся делом рейдерского захвата ООО «Устьелес» сотрудники УФСБ по Вологодской области могли пригрозить Евгению Лазареву увольнением по п. 5 ч. 3. ст. 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» («В связи с представлением сотрудником подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в органы внутренних дел, а также в связи с представлением сотрудником в период прохождения службы в органах внутренних дел подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в части, касающейся условий замещения соответствующей должности в органах внутренних дел, если это не влечет за собой уголовную ответственность»).

Дело в том, что диплом ВСГ № 0790808 Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» от 2007 года, фигурирующий в личных делах Евгения Лазарева, мог быть недействительным.

С 2004 года дипломы данного учебного учреждения продавались в Москве по цене от 15 тысяч рублей. Но Евгений Лазарев данный недействительный диплом мог получить бесплатно или со скидкой, по знакомству, поскольку во время службы в органах внутренних дел тесно сотрудничал с Управлением ФСИН России по Вологодской области.

В 2018 году велось следствие по фактам выдачи недействительных дипломов учебным учреждением «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» и в ходе расследования могли выявить, что Евгений Лазарев мог получить диплом без фактического прохождения учебной и производственной практики.

В Якутии был такой прецедент – в 2016 году министр сельского хозяйства республики Александр АРТЕМЬЕВ уволился после того, как прокуратура республики выявила, что дипломы Якутской сельскохозяйственной академии были выданы ему в нарушение законодательства об образовании – он не проходил обучение в соответствии с установленными требованиями и нормативами.

Опять же по иронии судьбы, проверка в отношении дипломов Артемьева в основном велась под руководством прокурора Романа Билоус.

А вот проверить диплом своего кореша Евгения Лазарева Билоус не счел нужным…

***

После увольнения из органов внутренних дел Евгений Лазарев работал начальником Бюджетного учреждения защиты в чрезвычайных ситуациях Сокольского муниципального района «Аварийно-спасательная служба Сокольского муниципального района». Для работы в этом учреждении не требовался диплом о высшем образовании.

В начале 2019 года переехал в Якутию, где никто не знал об обстоятельствах его стремительного увольнения из органов и не интересовался его дипломом. И, как считается, Лазарев сразу устроился по протекции на руководящую должность в республиканское Антикоррупционное управление. Возможно, подумывали устроить его в прокуратуру, но проверка прокурорских кадров проводится через Генпрокуратуру России с участием Управления М ФСБ России, там мгновенно установили бы обстоятельства увольнения Лазарева из органов и проверили его диплом.

В Якутске супруги Билоус и Лазарева устроились в «Жилкомсервис» на нехилые зарплаты. Причем жене Лазарева незаконно начислили северные надбавки в размере 80%, хотя она до этого проживала и работала в Вологодской области, которая не входит в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в Якутию приехала только в 2019 году. Поэтому у нее никак не могло быть законного основания получать 80% северных надбавок. Еще раз напомним, что прокуратура Якутии по такой фактуре всегда добивается возбуждения уголовного дела.

***

Указ президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» предписывает повысить ответственность сотрудников структур, призванных противодействовать коррупции.

Так что следим за развитием событий – заведут ли уголовные дела против жен антикоррупционного прокурора Романа Билоуса и антикоррупционного чиновника Евгения Лазарева за явное нарушение законов? И последует ли персональная ответственность их супруг?